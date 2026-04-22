योगी मंत्रिमंडल विस्तार की हलचल तेज, गोपनीय दौरे पर तावड़े, बंद कमरे में धर्मपाल, फोन पर चौधरी से बात

उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की कवायद अंतिम चरण में है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े के गोपनीय लखनऊ दौरे और संगठन के बड़े नेताओं के साथ हुई बैठकों ने साफ कर दिया है कि जल्द ही नए चेहरों की ताजपोशी होगी।

योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसे लेकर लखनऊ से दिल्ली तक सियासी तपिश बढ़ी हुई है। केंद्रीय नेतृत्व के दूत के रूप में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े फिर गोपनीय दौरे पर लखनऊ आए। चंद घंटों की यह यात्रा मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद से ही जुड़ी थी। विश्वस्त सूत्रों की मानें तो तावड़े ने महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह के साथ बंद कमरे में लंबी चर्चा की जबकि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी से फोन पर बात की।

यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी संगठन के साथ ही सरकार के खाली पदों को भी भरना चाहती है। बीते एक पखवारे से इसे लेकर हलचलें तेज हैं। लखनऊ के बाद दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने बीते दिनों प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और महामंत्री संगठन संग इसे लेकर लंबी चर्चा की थी। इसमें प्रदेश संगठन के गठन का मुद्दा भी शामिल था। फिर पंकज चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। इसके बाद प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो गईं। गत दिवस राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने इस सिलसिले को और आगे बढ़ाया। उनकी यात्रा को बेहद गोपनीय रखा गया।

कुछ मंत्रियों के विभागों में होगा बदलाव पार्टी सूत्रों की मानें तो मंत्रिमंडल विस्तार का आकार बहुत बड़ा नहीं होगा। आधा दर्जन खाली पदों को भरने के साथ ही कुछ मंत्रियों के विभागों में बदलाव हो सकता है। पार्टी की सारी कवायद की जड़ में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधना है। खबर है कि तावड़े ने भी अपनी लखनऊ यात्रा में इसी मुद्दे पर चर्चा की। जिन चेहरों की ताजपोशी होनी है, ऐसे संभावित चेहरों की सूची भी तैयार है। इन्हीं नामों में से अब उन्हें सामाजिक समीकरण के सांचे में फिट बैठाने की कवायद चल रही है। इस माह के अंत तक इस कवायद के परिणाम सामने आ सकते हैं।