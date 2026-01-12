योगी मंत्रिमंडल विस्तार; पीडीए ही असली कसौटी, सपा लोस की तरह विस चुनाव में बनाएगी हथियार

संक्षेप: यूपी की राजनीति में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों की भूमिका हमेशा से अहम रही है। यादव और मुस्लिम समीकरण के सहारे यूपी में राजनीति करने वाली सपा ने इसमें बदलाव किया है। पीडीए फार्मूला अपनाया और लोकसभा चुनाव में हिट रहे।

लोकसभा चुनाव में पीडीए (पिछड़ा, दलित व अल्पसंख्यक) फार्मूला हिट होने के बाद समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव में भी इसको और धार देने की तैयारियों में जुट गई है। सपा की नजर उत्तर प्रदेश में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार पर है। अगर विस्तार हुआ तो सपा उसमें पीडीए को दी गई हिस्सेदारी को कसौटी पर लेगी। देखेगी कि पीडीए समाज को कितनी हिस्सेदारी मिली। इसके आधार पर सपा में भी पीडीए की हिस्सेदारी और बढ़ाने के बाद विधानसभा चुनाव में इसको हथियार बनाएगी।

यूपी की राजनीति में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों की भूमिका हमेशा से अहम रही है। यादव और मुस्लिम समीकरण के सहारे यूपी में राजनीति करने वाली सपा ने इसमें बदलाव किया है। लोकसभा चुनाव 2024 में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पीडीए का फार्मूला अपनाया और वह हिट भी रहा। उन्होंने सपा में पिछड़े, दलितों के साथ अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी बढ़ाई। यादव के साथ कुर्मी बिरादरी को तरजीह दी। इसका सीधा फायदा मिला। यूपी में कुर्मी बिरादरी के कुल 11 सांसद हैं, जिनमें से सपा के सात हैं।

यूपी में विधानसभा चुनाव धीरे-धीरे निकट आता जा रहा है। सपा मुखिया इन दिनों विधानसभा चुनाव की तैयारियों में तेजी से लगे हुए हैं। वह जिले से लेकर बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। काम न करने वाले नेताओं को किनारे कर मेहनती लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सपा यूपी में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार कर रही है। वह देखनी चाहती है कि दलितों व पिछड़ों की बात करने वाली भाजपा मंत्रिमंडल विस्तार में पीडीए को कितनी हिस्सेदारी देती है। इसके बाद संगठन में कुछ फेरबदल किया जाएगा।