यूपी के किसानों को लेकर योगी कैबिनेट का फैसला, सिंचाई के लिए 40,521 सोलर पंप लगवाएगी सरकार

संक्षेप: शुक्रवार को योगी कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इनमें कई फैसले किसानों को लेकर लिए गए हैं। योगी सरकार अब पर खेतों में सिंचाई के लिए सोलर पंप लगवाएगी। इसके अलावा पीएम-कुसुम योजना का भी लाभ दिया जाएगा।

खेतों में सिंचाई के लिए सरकार इस साल 40,521 सोलर पंप लगवाएगी। सोलर पंपों के टेंडर मूल्य पर सरकार 60 प्रतिशत का अनुदान देगी। योजना का लाभ किसानों को 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर मिलेगा। पंपों के लिए जिलावार लक्ष्य आवंटित होंगे। आवेदन के वक्त किसानों को 5000 रुपये के टोकन शुल्क का भुगतान करना होगा। कैबिनेट ने शुक्रवार को इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी।

केंद्र सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) कंपोनेंट बी संचालित है। इसके तहत विद्युत रहित क्षेत्र में इस्तेमाल हो रहे डीजल पंप या अन्य सिंचाई के साधनों को बदल कर उनकी जगह सोलर पंपों की स्थापना की जा रही है। 10 हॉर्स पावर तक के पंप पर सरकार खरीद राशि का 60 प्रतिशत तक अनुदान देती है। शुक्रवार को कैबिनेट के सामने प्रस्ताव गया था कि वर्ष 2024-25 में अधूरा रह गया लक्ष्य मौजूदा वित्तीय वर्ष में शामिल कर लिया जाए, जिसके कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक वर्ष 2020-21 से मार्च 2025 तक कुल 63,345 सोलर पंप लगवाए गए हैं, जिससे 1.49 लाख हेक्टेअर सिंचन क्षमता का सृजन हुआ है। हर साल 5483.98 लाख यूनिट बिजली बची है और हर साल 1.26 लाख टन प्रति वर्ष कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है। डीजल पंपिंग सेट को सोलर पंप से बदलने से 877.50 लाख लीटर प्रति वर्ष डीजल की बचत हुई है।

पेराई सत्र 2025-26 के लिए राज्य परामर्शित मूल्य को मंजूरी पेराई सत्र 2025-26 में प्रदेश की सभी चीनी मिलों (सहकारी क्षेत्र, निगम एवं निजी क्षेत्रों) के लिए हाल ही में घोषित गन्ने के ‘‘राज्य परामर्शित मूल्य (एस.ए.पी.)’’ को कैबिनेट ने भी मंजूरी प्रदान कर दी। इससे अब पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ने की अगेती प्रजातियों के लिए 400 रुपये प्रति कुन्तल, सामान्य प्रजाति के लिए 390 रुपये प्रति कुन्तल तथा अनुपयुक्त प्रजाति के लिए 355 रुपये प्रति कुन्तल के निर्धारित मूल्यों को विधिवत मंजूरी मिल गई। इस संबंध में गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने पत्रकारों को बताया कि पेराई सत्र 2025-26 में राज्य परामर्शित मूल्य (एसएपी) के आधार पर गन्ना मूल्य का भुगतान चीनी मिलों द्वारा किया जाएगा। चौधरी ने बताया कि पेराई सत्र 2025-26 के लिए चीनी मिलों के वाह्य क्रय केन्द्र से गन्ने का परिवहन मिल गेट तक कराए जाने में होने वाली ढुलाई कटौती की दर 60 पैसे प्रति कुन्तल प्रति किलोमीटर, अधिकतम रु.12.00 प्रति कुन्तल निर्धारित की गई है। गन्ना कृषकों की संस्था सहकारी गन्ना विकास समितियों के हितों के दृष्टिगत गन्ना समितियों एवं गन्ना विकास परिषदों के लिए अंशदान की दर रु.5.50 प्रति कुन्तल निर्धारित की गई

पीएम कुसुम योजना के अवशेष कार्यों को पूरा करने की मिली मंजूरी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना के तहत कृषकों के प्रक्षेत्रों पर स्टैण्ड एलोन सोलर पम्पों की स्थापना के लिए वर्ष 2024-2025 के अवशेष लक्ष्यों की वर्ष 2025-2026 में पूर्ति की कार्ययोजना को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी। इस योजना के तहत वर्ष 2020-21 से मार्च 2025 तक कुल 63345 सोलर पम्पों की स्थापना कृषकों के प्रक्षेत्रों पर कराई गई है। स्थापित हो चुके सोलर पम्पों से 1.49 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन, 5483.98 लाख यूनिट प्रति वर्ष ऊर्जा की बचत, 1.26 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष कार्बन उत्सर्जन में कमी तथा सोलर पम्पों की स्थापना से डीजल पम्प सेट को परिवर्तित करते हुए कुल 877.50 लाख लीटर प्रतिवर्ष डीजल की बचत हुई है। साथ ही पर्यावरण को भी लाभ पहुंचा है।

योजना के तहत वर्ष 2025-26 में कुल 40521 सोलर पम्पों की स्थापना कराया जाना है। प्रदेश में अधिक से अधिक कृषकों के प्रक्षेत्रों पर सोलर पम्प की स्थापना के लिए सोलर पम्प के कुल मूल्य (टेण्डर मूल्य) पर 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाना है जबकि वर्ष 2025-26 में कुल 40521 सोलर पम्पों की स्थापना कराया जाना है। इसमें कृषकों का चयन कृषि विभाग के पोर्टल के माध्यम से टोकन प्रक्रिया के आधार पर ‘‘पहले आओ-पहले पाओ’’ के आधार पर किया जाएगा। आवेदन के समय कृषक को 5000/- रुपये टोकन मनी के रूप में आनलाइन जमा करना होगा। सोलर पम्प के लिए बुकिंग जिलेवार एवं क्षमतावार आवंटित लक्ष्यों की सीमा के तहत की जाएगी।