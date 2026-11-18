यूपी की इन महिलाओं को 15 लाख तक की सहायता देगी सरकार, योगी कैबिनेट ने प्रस्ताव पर मुहर लगाई
यूपी में जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं को योगी सरकार एक से 15 लाख रुपये तक की सहायता देगी। बुधवार को योगी कैबिनेट ने रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
Yogi Cabinet Decision: यूपी में जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं और बालिकाओं को योगी सरकार अब बड़ी सहायता देने जा रही है। बुधवार को योगी कैबिनेट ने रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली 2015 के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इस प्रस्ताव के तहत अब जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं को योगी सरकार की ओर से एक से 15 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। योगी कैबिनेट के इस फैसले से महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी।
बुधवार को योगी कैबिनेट ने 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें पीड़ित महिलाओं को सहायता, जैव ऊर्जा नीति 2022 में संशोधन, यू हब के भवन निर्माण ओर यूपी पंचायत राज संशोधन अध्यादेश-2026 की मंजूरी समेत कई प्रस्ताव शामिल है। योगी कैबिनेट मीटिंग में महिला सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत यूपी रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली 2026 का प्रस्ताव रखा गया, जिसे मंजूरी दी गई। इस प्रस्ताव के तहत जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं और बालिकाओं को तत्काल सहायता मिल सकेगी। इसमें एक लाख से 15 लाख तक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट मीटिंग में यूपी जैव ऊर्जा नीति 2022 में संशोधन को मंजूरी। पहले पुरानी नीति में प्रत्येक तहसील में एक बायो प्लांट लगाने का नियम था। अब हर तहसील में प्लांट की संख्या नहीं बल्कि क्षमता के हिसाब से मंजूरी मिल सकेगी। हर जिले की बायोमास क्षमता के आधार पर प्लांट की मंजूरी मिलेगी।
लखनऊ की 4.5 हेक्टेअर भूमि फ्री हस्तांतरण को मंजूरी मिली
राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान रहमानखेड़ा लखनऊ की 4.5 हेक्टेअर भूमि नि:शुल्क हस्तांतरण को मंजूरी मिली है। आगरा के बाह के गांव उगनपुरा में उगनपुरा में स्टेडियम निर्माण के लिए युवा कल्याण विभाग की रकबा-2.476 हेक्टेअर भूमि खेल विभाग के नाम नि:शुल्क हस्तांतरित होगी। योगी कैबिनेट ने आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में ईपीसी मोड में यू हब के भवन निर्माण के लिए 281 करोड़ के व्यय के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।
यूपी पंचायत चुनाव छह महीने आगे बढ़ा
योगी कैबिनेट मीटिंग में यूपी पंचायत राज संशोधन अध्यादेश-2026 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत पंचायत चुनाव को छह महीने आगे बढ़ा दिया गया है। पंचायत चुनाव बढ़ाने जाने को लेकर कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव रखा गया था। इस प्रस्ताव में बताया गया कि, ग्राम प्रधानों को छह माह के लिए प्रशासन नियुक्त किया गया था। पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व के अध्ययन के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया है। प्रशासकों का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। अब छह माह या आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने तक प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया गया है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।