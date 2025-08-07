योगी कैबिनेट का फैसला: घरौनी की संपत्ति का दस्तावेजी सुबूत माना जाएगा, कानूनी दर्जा मिला
यूपी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में तैयार की जा रही घरौनी को कानूनी मान्यता दे दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में घरौनी ही संपत्ति का दस्तावेजी सुबूत माना जाएगा और इसके आधार पर बैंकों से कर्ज लिया जा सकेगा। इसके आधार पर ही संपत्तियों में नाम दाखिल-खारिज कराया जा सकेगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक-2025 के प्रारूप को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, अब इसे विधानमंडल में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ।
कैबिनेट फैसले के आधार पर उत्तराधिकार, रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, रजिस्ट्रीकृत उपहार विलेख, सरकार या सरकारी उपक्रम द्वारा की गई नीलामी, भूमि अधिग्रहण, रजिस्ट्रीकृत वसीयत, न्यायालयीन डिक्री, विभाजन या उपविभाजन मान्य होगा। लिखित पारिवारिक समझौते से घरौनी में आबादी भूखंड स्वामी के नाम में परिवर्तन होता है, तो उत्तराधिकार के निर्विवाद मामलों में राजस्व निरीक्षक निर्धारित प्रक्रियानुसार इसमें नाम परिवर्तन/नामांतरण करने के लिए अधिकृत होगा। इससे अतिरिक्त अन्य निर्विवाद मामलों में तहसीलदार या नायब तहसीलदार को घरौनी में नाम दर्ज कर सकेगा।
केंद्र सरकार ने ग्रामीण आबादी क्षेत्रों का समुचित अभिलेख तैयार करने के लिए ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग से सर्वेक्षण कर स्वामित्व नामक योजना शुरू की है। प्रदेश में अब तक 1,06,46,834 घरौनियां तैयार कराते हुए 1,01,31,232 बांटी जा चुकी हैं। ‘स्वामित्व योजना’ को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश आबादी सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया विनियमावली-2020 दिनांक 8 अक्तूबर 2020 को जारी की गई थी। अब उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक-2025 के माध्यम से घरौनी बनने के बाद होने वाले वरासत, विक्रय आदि के कारण नामांतरण या संशोधन और किसी लिपिकीय त्रुटि या चूक के सुधार, फोन नंबर या पता में संशोधन करने का विकल्प दे दिया गया है।