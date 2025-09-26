Yogi Cabinet decision 70 percentage district trust funds will be spent on education and health mining-affected areas योगी कैबिनेट का फैसला: खनन प्रभावित क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य पर खर्च होगा जिला न्यास का 70% हिस्सा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Yogi Cabinet decision 70 percentage district trust funds will be spent on education and health mining-affected areas

Dinesh Rathour हिन्दुस्तान, लखनऊ, विशेष संवाददाताFri, 26 Sep 2025 08:24 PM
योगी कैबिनेट का फैसला: खनन प्रभावित क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य पर खर्च होगा जिला न्यास का 70% हिस्सा

कैबिनेट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन न्यास (तृतीय संशोधन) नियमावली- 2025 को मंजूरी दे दी है। इससे खनन प्रभावित क्षेत्र और प्रभावित व्यक्तियों के चिह्नांकन में स्पष्टता आएगी। साथ ही व्यवस्था की गई है कि जिला न्यास की रकम का 70 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य व पेयजल आपूर्ति आदि पर खर्च किया जाएगा। वहीं, 30 प्रतिशत रकम भौतिक संरचना, सिंचाई और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर खर्च की जाएगी।

खनन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, अब तक जिला खनिज फाउंडेशन न्याय की नियमावली में खनन से प्रभावित क्षेत्र और प्रभावित व्यक्तियों के चिह्नांकन में स्पष्टता नहीं थी। कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई संशोधित नियमावली में इसे स्पष्ट कर दिया गया है। वहीं, 2047 तक विकसित उत्तर प्रदेश का लक्ष्य रखते हुए न्यास की रकम प्रभावित क्षेत्र और व्यक्तियों के विकास पर खर्च करने की रूपरेखा बनाई गई है। सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने पर न्यास की रकम खर्च करने की योजना तैयार की गई है।

सूत्र बताते हैं कि आकांक्षी ब्लॉकों और आकांक्षात्मक जिलों के विकास के लिए पंचवर्षीय और सालाना कार्ययोजना बनाई जाएगी, इसके अलावा न्यास की रकम खर्च करने और कामों के चिह्नांकन के लिए निगरानी समिति बेहतर की गई है। जिला स्तर पर जिला अधिकारी की अधिकारी की अध्यक्षता में निगरानी समिति बनेगी जबकि राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निगरानी समिति काम करेगी।

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के संशोधित दिशा-निर्देशों के आधार पर नियमावली में संशोधन किया गया है। प्रभावित क्षेत्र और प्रभावित व्यक्तियों को सीधे लाभ देने के लिए निधि की 70 प्रतिशत रकम पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, कौशल विकास आदि में खर्च होगा। वहीं, बची हुई 30 प्रतिशत रकम का खर्च भौतिक संरचना, सिंचाई, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत आदि में किया जा सकेगा।

