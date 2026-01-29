यूपी के इन 2 जिलों में सीवरेज लाइन को योगी कैबिनेट की मंजूरी, 987 करोड़ खर्च होंगे
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और वाराणसी में सीवरेज लाइन को योगी कैबिनेट की मंजूरी, 987 करोड़ खर्च होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में गोरखपुर के 17 वार्डों के लिए सीवरेज योजना को मंजूरी दी गई है। इस पर 721.40 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके साथ वाराणसी के 18 वार्डों में सीवरेज लाइन बनेगी।
अटल नवीनीकरण और शहरी रूपांतरण मिशन-2.0 के तहत गोरखपुर के नगर निगम जोन-ए-3 में सीवरेज परियोजना को मंजूरी दी गई है। परियोजना की लागत 721 करोड़ 40 लाख 41 हजार रुपये है। इसमें से 231.34 करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा खर्च किया जाएगा जबकि 435 करोड़ रुपये राज्य सरकार खर्च करेगी। साथ ही इसमें से 27.28 करोड़ रुपये सेंटेज भी राज्य सरकार को खर्च करना होगा। इस परियोजना से गोरखपुर के 17 वार्डों के 43604 घरों से निकलने वाले सीवेज का ट्रीटमें किया जाएगा। इससे लगभग एक लाख 95 हजार 947 लोग लाभांवित होंगे।
वाराणसी में 266 करोड़ से बनेगी सीवर लाइन
प्रदेश कैबिनेट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बैठक में वाराणसी के 18 अत्यधिक प्रभावित वार्डों में सीवर लाइन के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस पर 266.49 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। कैबिनेट ने वाराणसी के दुर्गाकुण्ड, नरिया सरायनंदर, जोल्हापुर उत्तरी एवं भेलूपुर वार्ड में सीवर लाइन के निर्माण को मंजूरी दी है। इसके लिए भारत सरकार 63.93 करोड़ रुपये खर्च करेगी। वहीं राज्य सरकार को 171.35 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। वहीं निकाय द्वारा 20.45 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। सेंटेज के रूप में 10.74 करोड़ रुपये का खर्च राज्य सरकार को उठाना होगा।