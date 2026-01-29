यूपी के इन 2 जिलों में सीवरेज लाइन को योगी कैबिनेट की मंजूरी, 987 करोड़ खर्च होंगे

संक्षेप: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और वाराणसी में सीवरेज लाइन को योगी कैबिनेट की मंजूरी, 987 करोड़ खर्च होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई है।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और वाराणसी में सीवरेज लाइन को योगी कैबिनेट की मंजूरी, 987 करोड़ खर्च होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में गोरखपुर के 17 वार्डों के लिए सीवरेज योजना को मंजूरी दी गई है। इस पर 721.40 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके साथ वाराणसी के 18 वार्डों में सीवरेज लाइन बनेगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

अटल नवीनीकरण और शहरी रूपांतरण मिशन-2.0 के तहत गोरखपुर के नगर निगम जोन-ए-3 में सीवरेज परियोजना को मंजूरी दी गई है। परियोजना की लागत 721 करोड़ 40 लाख 41 हजार रुपये है। इसमें से 231.34 करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा खर्च किया जाएगा जबकि 435 करोड़ रुपये राज्य सरकार खर्च करेगी। साथ ही इसमें से 27.28 करोड़ रुपये सेंटेज भी राज्य सरकार को खर्च करना होगा। इस परियोजना से गोरखपुर के 17 वार्डों के 43604 घरों से निकलने वाले सीवेज का ट्रीटमें किया जाएगा। इससे लगभग एक लाख 95 हजार 947 लोग लाभांवित होंगे।