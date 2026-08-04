प्रयागराज-चित्रकूट विकास प्राधिकरण को योगी कैबिनेट की मंजूरी, बांदा समेत 6 जिलों को सौगात
प्रयागराज-चित्रकूट विकास प्राधिकरण को मंजूरी मिल गई है। प्रयागराज-चित्रकूट विकास क्षेत्र बनने से औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। इसमें शामिल छह जिलों को विकास कार्यों की सौगात मिलेगी।
योगी सरकार ने प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। इसका दायरा 23053 वर्ग किलो मीटर होगा और इसमें छह जिले प्रयागराज, चित्रकूट, फतेहपुर, बांदा, कौशांबी व हमीरपुर हैं। इन जिलों को तोहफा मिला है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। प्रयागराज-चित्रकूट विकास क्षेत्र बनने से औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। प्रयागराज के सीमावर्ती व निकटम स्थित इन जिलों के त्वरित व समेकित विकास का रास्ता साफ होगा और गुणवत्तापूर्व नागरिक सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। अवस्थाना सुविधाएं बढ़ने से इन क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयां तेजी से लगेंगी। प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन से राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त भार नहीं आएगा।मुख्यमंत्री ने प्रयागराज महाकुंभ के दौरान वहां हुई कैबिनेट की बैठक में दो नए विकास क्षेत्र प्रयागराज-चित्रकूट और काशी-विंध्य क्षेत्र बनाने का फैसला किया था। प्रमुख सचिव आवास और मंडलायुक्त प्रयागराज को इसके लिए नोडल अधिकारी बनाते हुए प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा था। आवास विभाग ने इसके आधार पर प्रस्ताव तैयार करते हुए कैबिनेट से मंजूरी के लिए भेजा था।
रोजगार व नौकरी मिलने का रास्ता साफ होगा
प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्र विकास बनने के बाद एक नया धार्मिक सर्किट भी बनेगा। इससे पर्यटन के साथ निवेशक तेजी से आकर्षित होंगे। क्षेत्रीय विकास से यहां के युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार व नौकरी मिलने का रास्ता साफ होगा।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के एक वर्ष के विस्तार को अनुमति
वहीं कैबिनेट ने प्रदेश में संचालित प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत सेवा दे रही बीमा कम्नियों को अगले एक वर्ष तक के लिए सेवा विस्तार को अनुमति प्रदान कर दी है। दरअसल तीन वर्षीय यह फसल बीमा योजना इसी खरीफ में समाप्त होने जा रही थी जिसे अगले वर्ष रबी सीजन की समाप्ति तक विस्तार दिए जाने को मंजूरी प्रदान की गई है। केन्द्र सरकार ने इसके लिए दो रास्ते सुझाए थे। पहला यह कि वर्तमान में जो बीमा कम्पनियां योजना के तहत फसल बीमा के कार्य में लगी हुई हैं उन्हें ही रबी सीजन तक विस्तार कर दिया जाए या फिर नए सिरे से एक वर्ष के लिए नया टेण्डर कर दिया जाए। नए टेण्डर के लिए होने वाली प्रक्रिया में कुछ समय लगता लिहाजा सरकार ने वर्तमान में पीएम फसल बीमा योजना के तहत बीमा कार्य में लगी कम्पनियों को ही अगले एक वर्ष के लिए अर्थात खरीफ 2026 तथा रबी 2026-27 के लिए बीमा सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अगले वर्ष खरीफ सीजन से सरकार नए टेण्डर कर सकेगी।
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