Yogi Cabinet approves 19 proposals including scholarship for studies abroad विदेश में पढ़ाई के लिए भी स्कॉलरशिप समेत योगी कैबिनेट ने 19 प्रस्तावों पर लगाई मुहर
Hindustan Hindi News
Yogi Cabinet approves 19 proposals including scholarship for studies abroad

विदेश में पढ़ाई के लिए भी स्कॉलरशिप समेत योगी कैबिनेट ने 19 प्रस्तावों पर लगाई मुहर

यूपी की योगी सरकार अब विदेश में उच्च शिक्षा और मास्टर डिग्री के लिए छात्रों को स्कॉलरशिप देगी। गुरुवार को योगी कैबिनेट ने उच्च शिक्षा के लिए चार प्रस्तावों समेत 19 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 06:36 PM
यूपी की योगी सरकार अब विदेश में उच्च शिक्षा और मास्टर डिग्री के लिए छात्रों को स्कॉलरशिप देगी। गुरुवार को योगी कैबिनेट ने उच्च शिक्षा के लिए चार प्रस्तावों समेत 19 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। दो सप्लीमेंटरी प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई है। इन प्रस्तावों में लखनऊ के किंग जार्ज मेडिकल कॉलेज यानी केजीएमयू के अधिनियम में संशोधन भी शामिल है। 62 जिलों में खराब राजकीय नलकूपों को रीबोर कराने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई है। वहीं एफआरबी एक्ट की सीमा 3 से 3.5 कर दी गई है। इसके अलावा दो निजी विश्वविद्यालयों को भी मंजूरी दी गई है।

योगी कैबिनेट ने फैसला किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर छात्रवृति शुरू होगी। विदेशों में मास्टर डिग्री के लिए एक विषय मे सरकार छात्रों को छात्रवृति देगी। हर छात्र पर 38480 पाउंड खर्च आएगा। इसमें आधी धनराशि सरकार और आधी राशि ब्रिटेन की संस्था वहन करेगी। हर साल पांच छात्रों का छात्रवृत्ति के लिए चयन होगा।

केजीएमयू अधिनियम में संशोधन को योगी कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। अब कार्य परिषद में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एक वरिष्ठ आचार्य और ओबीसी के एक वरिष्ठ आचार्य के रखने की व्यवस्था करने का फैसला किया गया है। जिन दो विश्वविद्यालयों को मंजूरी मिली है उसमें मुजफ्फर नगर में मेदांता विश्वविद्यालय और बाराबंकी मे बौद्धिस्तव केडी विश्वविद्यालय मथुरा का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है।

इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित चार प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत जनपद-मुजफ्फरनगर में वेदान्ता विश्वविद्यालय, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश की स्थापना का प्रस्ताव। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत केडी विश्वविद्यालय मथुरा की स्थापना को मंजूरी। उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत बोधिसत्व विश्वविद्यालय, बाराबंकी की स्थापना का प्रस्ताव। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी विवनिंग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना को संचालित करने को लेकर प्रस्ताव।

वित्त विभाग

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम (यथा संशोचित), 2004 में संशोधन का प्रस्ताव। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जीनीठा) में भूमि अर्जन एवं परिसम्पत्तियों के आवंटन पर प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या-4 को मा० विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व मा० राज्यपाल की अनुमति अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रस्ताव।

इसके अलावा छठे राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज और स्थानीय निकाय), उत्तर प्रदेश की अन्तरिम रिपोर्ट (वर्ष 2025-26 व 2026-27 के लिये) व राज्य सरकार की कार्यवाही ज्ञापन (एटीआर) को माननीय विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रस्ताव।

माध्यमिक शिक्षा

अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार, मरम्मत, पुनर्निर्माण, निर्माण एवं अवस्थापना सुविधाओं हेतु सहयोगी अनुदान योजना के सम्बन्ध में गाइड-लाइन्स विषयक शासनादेश दिनांक 12 जून, 2023 में संशोधन का प्रस्ताव।

नगर विकास तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन

आकाश चिन्ह और विज्ञापन की अनुज्ञा एवं नवीकरण अवधि के संबंध में उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-305 (1) में संशोधन का प्रस्ताव। इसके अलावा नगर विकास और नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, गृह विभाग के प्रस्ताव पास हुए हैं।

स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम के लिए राज्य वित्त आयोग की धनराशि से आवश्यक धनराशि की व्यवस्था करने का प्रस्ताव भी पास हुआ है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 1.5 क्यूसेक क्षमता के 1750 असफल राजकीय नलकूपों के पुनःनिर्माण की परियोजना (नाबार्ड पोषित) लागत रु0 56120.69 लाख (जी.एस.टी. सहित) के व्यय प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। तीन महिला बटालियन (बदायूं, लखनऊ एवं गोरखपुर) के सापेक्ष एक महिला बटालियन (वीरांगना अवंतीबाई महिला वाहिनी) जनपद बदायूं के लिए 82 नए वाहन खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है।

