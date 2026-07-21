महिलाओं को सौगात, ई-बसें, लिंक एक्सप्रेस-वे पर योगी कैबिनेट आज लगा सकती है मुहर

यूपी में आज योगी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इसमें महिलाओं के लिए हॉस्टल और ई बसों की सौगात मिल सकती है। इसके साथ ही आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे और लखनऊ एक्सप्रेस-वे से गंगा एक्सप्रेस-वे वाया फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेस-वे के प्रस्तावों पर मुहर लगा सकती है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में दर्जनभर से अधिक प्रस्तावों को हरी झंडी मिल सकती है। बैठक में मानसून सत्र बुलाने व परिवहन विभाग द्वारा की जाने वाली 220 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। यह खरीद करीब 400 करोड़ रुपये से की जाएगी। मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना के तहत वाराणसी में 500 की क्षमता वाले नये छात्रावास के लिए जमीन आवंटन संबंधी प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष आएगा।

माना जा रहा है मानसून सत्र अगस्त के पहले हफ्ते तीन तारीख से आहूत हो सकता है। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे तक लिंक एक्सप्रेसवे और लखनऊ एक्सप्रेस-वे से गंगा एक्सप्रेस-वे वाया फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए यूपीडा द्वारा तैयार आरएफपी के बिड अभिलेखों को मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। आउटसोर्स सेवा निगम 20 करोड़ ब्याज सहित ऋण के रूप में दिए जाने का भी प्रस्ताव है। कानपुर क्षेत्र के नर्वल में उपनिबंधक कार्यालय निर्माण के लिए जमीन आवंटन और वाराणसी के बसंत महिला महाविद्यालय राजघाट फोर्ट में एक नये छात्रावास भवन के निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है।

विंध्य पूर्वांचल स्पर लिंक विकल्प-1 सिक्स लेन विस्तारीकरण 8 लेन के संरेखण और इसी से जुड़े विंध्य एक्सप्रेस वे विकल्प-3 ग्रीनफील्ड सिक्स लेन विस्तारीकरण 8 लेन के संरेक्षण के अनुमोदन संबंधी प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष लाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड लखनऊ को 2026-27 में नाबार्ड से 650 करोड़ रुपये की सीमा तक ऋण के साथ ही कुल 1500 करोड़ की शासकीय गारंटी दिए जाने संबंधी प्रस्ताव भी शामिल है।

कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री बहराइच-श्रावस्ती को देंगे सौगातें लखनऊ में कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को बहराइच व श्रावस्ती के दौरे पर रहेंगे। दोनों जिलों को करोड़ों की सौगात देंगे। बहराइच में वह दोपहर महसी विधानसभा क्षेत्र के बेड़नापुर स्थित रामलीला मैदान में जिले की 350 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।