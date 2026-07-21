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महिलाओं को सौगात, ई-बसें, लिंक एक्सप्रेस-वे पर योगी कैबिनेट आज लगा सकती है मुहर

By Yogesh Yadav
लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ, विशेष संवाददाता
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यूपी में आज योगी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इसमें महिलाओं के लिए हॉस्टल और ई बसों की सौगात मिल सकती है। इसके साथ ही आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे और लखनऊ एक्सप्रेस-वे से गंगा एक्सप्रेस-वे वाया फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेस-वे के प्रस्तावों पर मुहर लगा सकती है।

महिलाओं को सौगात, ई-बसें, लिंक एक्सप्रेस-वे पर योगी कैबिनेट आज लगा सकती है मुहर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में दर्जनभर से अधिक प्रस्तावों को हरी झंडी मिल सकती है। बैठक में मानसून सत्र बुलाने व परिवहन विभाग द्वारा की जाने वाली 220 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। यह खरीद करीब 400 करोड़ रुपये से की जाएगी। मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना के तहत वाराणसी में 500 की क्षमता वाले नये छात्रावास के लिए जमीन आवंटन संबंधी प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष आएगा।

माना जा रहा है मानसून सत्र अगस्त के पहले हफ्ते तीन तारीख से आहूत हो सकता है। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे तक लिंक एक्सप्रेसवे और लखनऊ एक्सप्रेस-वे से गंगा एक्सप्रेस-वे वाया फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए यूपीडा द्वारा तैयार आरएफपी के बिड अभिलेखों को मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। आउटसोर्स सेवा निगम 20 करोड़ ब्याज सहित ऋण के रूप में दिए जाने का भी प्रस्ताव है। कानपुर क्षेत्र के नर्वल में उपनिबंधक कार्यालय निर्माण के लिए जमीन आवंटन और वाराणसी के बसंत महिला महाविद्यालय राजघाट फोर्ट में एक नये छात्रावास भवन के निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है।

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विंध्य पूर्वांचल स्पर लिंक विकल्प-1 सिक्स लेन विस्तारीकरण 8 लेन के संरेखण और इसी से जुड़े विंध्य एक्सप्रेस वे विकल्प-3 ग्रीनफील्ड सिक्स लेन विस्तारीकरण 8 लेन के संरेक्षण के अनुमोदन संबंधी प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष लाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड लखनऊ को 2026-27 में नाबार्ड से 650 करोड़ रुपये की सीमा तक ऋण के साथ ही कुल 1500 करोड़ की शासकीय गारंटी दिए जाने संबंधी प्रस्ताव भी शामिल है।

कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री बहराइच-श्रावस्ती को देंगे सौगातें

लखनऊ में कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को बहराइच व श्रावस्ती के दौरे पर रहेंगे। दोनों जिलों को करोड़ों की सौगात देंगे। बहराइच में वह दोपहर महसी विधानसभा क्षेत्र के बेड़नापुर स्थित रामलीला मैदान में जिले की 350 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।

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22015 लाख की परियोजनाओं का शिलान्यास और 39650 लाख का लोकार्पण

श्रावस्ती/इकौना। श्रावस्ती में इकौना के सीताद्वार में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम मंगलवार को दोपहर बाद प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री यहां 22015.67 लाख की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे व 39650.72 लाख की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। सोमवार को मंडलायुक्त देवीपाटन मंडल गोण्डा दुर्गा शक्ति नागपाल, पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन मण्डल गोण्डा अशोक कुमार शुक्ला, डीएम अन्नपूर्णा गर्ग, एसपी राहुल भाटी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने पंचायत सचिवालय में अफसरों को व्यवस्थाओं की पूर्ति के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान विधायक राम फेरन पाण्डेय, सीडीओ शाहिद अहमद व अन्य रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी विभिन्न विभागों के लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ का चेक व उपकरण वितरित करेंगे।

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योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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