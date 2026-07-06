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योगी कैबिनेट: यूपी के इस जिले में बनेगा ESIC मेडिकल कॉलेज, MBBS की होंगी 50 सीटें

Pawan Kumar Sharma विशेष संवाददाता, लखनऊ
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योगी सरकार की हुई कैबिनेट बैठक में वाराणसी में करीब 800 करोड़ रुपये की लागत से ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के लिए 13 एकड़ जमीन मुफ्त देने को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही मुरादाबाद और गोरखपुर में 100-100 बेड के ईएसआईसी अस्पतालों के लिए भी जमीन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।

योगी कैबिनेट: यूपी के इस जिले में बनेगा ESIC मेडिकल कॉलेज, MBBS की होंगी 50 सीटें

Yogi Cabinet: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस मीटिंग में वाराणसी में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) का मेडिकल कॉलेज खोलने को मंजूरी दी गई। योगी सरकार ने इसके लिए 13 एकड़ जमीन निशुल्क दिए जाने को मंजूरी दी।

श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि वाराणसी की पिंडरा तहसील के पिंडरा गांव में यह जमीन दी जा रही है। इसे राज्य कर्मचारी बीमा निगम, भारत सरकार को निशुल्क हस्तांतरित किए जाने की अनुमति दे दी गई है। मेडिकल कॉलेज बनने में करीब 800 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। एमबीबीएस की 50 सीटें इसमें होंगी, जिनमें से 25 राज्य कर्मचारी बीमा हितलाभ धारकों (बीमित व्यक्ति) के बच्चों के लिए आरक्षित होंगी। मेडिकल की पढ़ाई के अलावा चिकित्सकों, पैरामेडिकल व संविदा स्टाफ सहित अन्य पदों पर भर्तियां भी होंगी जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। इस मेडिकल कॉलेज में भविष्य में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। इससे वाराणसी व आस-पास के जिलों के संगठित क्षेत्र के 1.45 लाख ईएसआई कार्ड धारक श्रमिकों व उनके 5.50 लाख परिजनों को बेहतर चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

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ESIC के अस्पताल के लिए मुरादाबाद और गोरखपुर में दी गई जमीन

अनिल राजभर ने बताया कि मुरादाबाद में लगभग 93591 बीमांकित कामगारों व उनके परिवार के 355646 सदस्यों को चिकित्सा सुविधा देने के लिए 100 शैय्या के कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सालय की स्थापना की जाएगी। इसके लिए मुरादाबाद तहसील के हरथला गांव में 2.025 हेक्टेअर जमीन कर्मचारी राज्य बीमा निगम भारत सरकार को निशुल्क हस्तांतरित करने की मंजूरी कैबिनेट ने दी है। इसके अतिरिक्त गोरखपुर में भी 100 शैय्या का अस्पताल बनना है। अस्पताल बनाने के लिए गीडा में 5.249 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है। कैबिनेट ने वर्तमान आवंटन दर 8720 रुपये प्रति वर्ग मीटर) की जगह रियायती दर 2000 रुपये पर यह जमीन उपलब्ध कराने की मंजूरी दी है।

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गोरखपुर 80 और मुरादाबाद 50 करोड़ का जारी करेंगे म्युनिसिपल बॉण्ड

गोरखपुर और मुरादाबाद शहर के विकास को और गति देने के लिए दोनों नगर निगमों द्वारा बाजार से पैसा जुटाने के लिए म्युनिस्पिल बॉण्ड जारी किया जाएगा। गोरखपुर 80 करोड़ और मुरादाबाद 50 करोड़ का बॉण्ड जारी करेंगे।कैबिनेट बैठक में यह फैसला हुआ।

इस फैसले से दोनों नगर निगमों को शहरी विकास के लिए बाजार से पैसे जुटाने में सहायता मिलेगी। वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य नगर निकायों को वित्तीय रूप से अधिक सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना है। शहरी विकास व नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए विभिन्न वित्तीय स्रोतों से धन जुटाने की जरूरत को देखते हुए यह फैसला किया गया है। केंद्र सरकार भी अपनी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत म्युनिसिपल बॉण्ड जारी करने वाले निकायों को प्रोत्साहन उपलब्ध करा रही है। म्युनिसिपल बॉण्ड से बाजार से धन जुटाने पर केंद्र सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

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Pawan Kumar Sharma

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Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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