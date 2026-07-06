योगी कैबिनेट: यूपी के इस जिले में बनेगा ESIC मेडिकल कॉलेज, MBBS की होंगी 50 सीटें

योगी सरकार की हुई कैबिनेट बैठक में वाराणसी में करीब 800 करोड़ रुपये की लागत से ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के लिए 13 एकड़ जमीन मुफ्त देने को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही मुरादाबाद और गोरखपुर में 100-100 बेड के ईएसआईसी अस्पतालों के लिए भी जमीन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।

Yogi Cabinet: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस मीटिंग में वाराणसी में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) का मेडिकल कॉलेज खोलने को मंजूरी दी गई। योगी सरकार ने इसके लिए 13 एकड़ जमीन निशुल्क दिए जाने को मंजूरी दी।

श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि वाराणसी की पिंडरा तहसील के पिंडरा गांव में यह जमीन दी जा रही है। इसे राज्य कर्मचारी बीमा निगम, भारत सरकार को निशुल्क हस्तांतरित किए जाने की अनुमति दे दी गई है। मेडिकल कॉलेज बनने में करीब 800 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। एमबीबीएस की 50 सीटें इसमें होंगी, जिनमें से 25 राज्य कर्मचारी बीमा हितलाभ धारकों (बीमित व्यक्ति) के बच्चों के लिए आरक्षित होंगी। मेडिकल की पढ़ाई के अलावा चिकित्सकों, पैरामेडिकल व संविदा स्टाफ सहित अन्य पदों पर भर्तियां भी होंगी जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। इस मेडिकल कॉलेज में भविष्य में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। इससे वाराणसी व आस-पास के जिलों के संगठित क्षेत्र के 1.45 लाख ईएसआई कार्ड धारक श्रमिकों व उनके 5.50 लाख परिजनों को बेहतर चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

ESIC के अस्पताल के लिए मुरादाबाद और गोरखपुर में दी गई जमीन

अनिल राजभर ने बताया कि मुरादाबाद में लगभग 93591 बीमांकित कामगारों व उनके परिवार के 355646 सदस्यों को चिकित्सा सुविधा देने के लिए 100 शैय्या के कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सालय की स्थापना की जाएगी। इसके लिए मुरादाबाद तहसील के हरथला गांव में 2.025 हेक्टेअर जमीन कर्मचारी राज्य बीमा निगम भारत सरकार को निशुल्क हस्तांतरित करने की मंजूरी कैबिनेट ने दी है। इसके अतिरिक्त गोरखपुर में भी 100 शैय्या का अस्पताल बनना है। अस्पताल बनाने के लिए गीडा में 5.249 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है। कैबिनेट ने वर्तमान आवंटन दर 8720 रुपये प्रति वर्ग मीटर) की जगह रियायती दर 2000 रुपये पर यह जमीन उपलब्ध कराने की मंजूरी दी है।

गोरखपुर 80 और मुरादाबाद 50 करोड़ का जारी करेंगे म्युनिसिपल बॉण्ड गोरखपुर और मुरादाबाद शहर के विकास को और गति देने के लिए दोनों नगर निगमों द्वारा बाजार से पैसा जुटाने के लिए म्युनिस्पिल बॉण्ड जारी किया जाएगा। गोरखपुर 80 करोड़ और मुरादाबाद 50 करोड़ का बॉण्ड जारी करेंगे।कैबिनेट बैठक में यह फैसला हुआ।