ठाकुर विधायकों की बैठक के बीच योगी के दोनों डिप्टी सीएम की मुलाकात, केशव से मिले ब्रजेश पाठक

यूपी की योगी सरकार के डोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने सोमवार को मुलाकात की है। यह मुलाकात केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर हुई। ब्रजेश पाठक ने इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया लेकिन ठाकुर विधायकों की बैठक के बाद इस मिलन को बेहद अहम बताया जा रहा है।

यूपी में एक तरफ सत्तापक्ष के ठाकुर विधायकों ने दो दिनों तक फाइव स्टार होटल में बैठक कर सियासत गरमाई हुई है तो दूसरी तरफ सोमवार को सीएम योगी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की मुलाकात हुई है। यह मुलाकात केशव प्रसाद मौर्य के लखनऊ स्थित आवास पर हुई। हालांकि दोनों डिप्टी सीएम ने इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया लेकिन राजनीतिक विश्लेषक ठाकुर विधायकों की कुटुंब बैठक के बाद यूपी की राजनीति में मची हलचल को लेकर बन रही स्थिति को इस मुलाकात का कारण बता रहे हैं।

यूपी में वोटिंग का पैटर्न आज भी जाति की राजनीति ही रही है। मुख्य विपक्षी पार्टी अखिलेश यादव की सपा ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के नाम पर पिछले लोकसभा चुनाव में भारी जीत भी हासिल की थी। ऐसे में पहले ठाकुर विधायकों की बैठक होना और अब गैरठाकुर दोनों डिप्टी सीएम का इस तरह से मिलना कई अटकलों को जन्म दे रहा है।

ठाकुर विधायकों की बैठक कहने को तो रामवीर सिंह और जयवीर सिंह ने बुलाई थी लेकिन राजा भैया ही इस बैठक के असली कर्ताधर्ता बताए जाते हैं। इस बीच राजा भैया की योगी मंत्रिमंडल में एंट्री की भी अटकलें तेज हो चुकी हैं। ठाकुर विधायकों की बैठक में क्षत्रिय समाज की एकजुटता और भाजपा सरकार के साथ संगठन में स्थिति मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा हुई। ऐसे में भाजपा में हलचल मचनी तय थी। इसकी रिपोर्ट भी प्रदेश संगठन ने केंद्रीय नेतृत्व को भेजी है।

सपा पहले ही योगी सरकार पर ठाकुरवाद करने और ठाकुर अधिकारियों की तैनाती को लेकर आरोप लगाती रही है। सोमवार को इंडिया गठबंधन की दिल्ली में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में भी सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने योगी सरकार पर ऐसा ही आरोप दोहराया है। ऐसे में गैरठाकुर दो डिप्टी सीएम की मुलाकात के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को यूपी में मिली जीत के पीछे पिछड़े वर्ग का बड़ा वोट बैंक था। भाजपा के तमाम पिछड़े वर्ग के नेता पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सपा के साथ चले गए थे। इसके बाद भी भाजपा को तब उतना नुकसान नहीं हुआ जितना लोकसभा चुनाव में हुआ है। ऐसे में भाजपा के एक जाति के विधायकों का संदेश ठीक नहीं जाएगा।