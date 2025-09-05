योगी का ऐलान: हर जिले में 100 एकड़ के रोजगार जोन बनेंगे, पुलिसकर्मियों की नई भर्ती भी जल्द

सीएम योगी ने ऐलान किया है कि हर जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर 100 एकड़ में रोजगार जोन बनाएगी। यहां युवाओं को प्रशिक्षित कर उनकी रुचि के अनुरूप कार्य देकर उन्हें रोजगार मुहैया कराएंगे। कहा कि पुलिस की एक और नई भर्ती जल्द आने वाली है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार हर जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर 100 एकड़ में रोजगार जोन बनाएगी। यहां युवाओं को प्रशिक्षित कर उनकी रुचि के अनुरूप कार्य देकर उन्हें रोजगार मुहैया कराएंगे। उन्होंने कहा कि यूपी में रोजगार ही रोजगार है। हाल में 60 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती हुई है। पुलिस की एक और नई भर्ती जल्द आने वाली है।

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकण (गीडा) में 2251 करोड़ रुपये के निवेश-विकास परियोजनाओं की सौगात देने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल में 60 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती हुई है। सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकल चुकी है। नई भर्ती के लिए भी विज्ञापन आने वाला है। अभी 2538 मुख्य सेविकाओं की भर्ती हुई है। इस तरह सरकारी नौकरियों की भी बाढ़ आई हुई है। आज प्रत्येक जनपद में औद्योगिक वातावरण बन रहा है। निजी क्षेत्र में हुए निवेश से 60 लाख लोगों को रोजगार मिला है।

सरकार का प्रयास है कि यूपी के नौजवानों को रोजगार के लिए कहीं दूसरी जगह न जाना पड़े। योगी ने गीड़ा में कोका कोला बॉटलिंग प्लांट का शिलान्यास एवं भूमि पूजन भी किया। एलएसएमजी ग्रुप की कंपनी अमृत बॉटलर्स के निदेशक राकेश लधानी ने बताया कि यह प्लांट 700 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा है। इसकी क्षमता 2900 बॉटल प्रति मिनट की होगी।