योगी ने करोड़ों की सौगात दी, बोले- बहराइच उद्योग और निवेश के केंद्र के रूप में विकसित होगा
सीएम योगी ने आज बहराइच और श्रावस्ती के दोरे थे। इस दौरान योगी ने करोड़ों की सौगात दी। गोरखपुर-शामली औद्योगिक कॉरिडोर बनेगा। इससे आने वाले समय में बहराइच उद्योग व निवेश के केंद्र के रूप में विकसित होगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में बेड़नापुर के रामलीला मैदान से जिले की दो विधानसभाओं को 352 करोड़ रुपए की सौगात दी।दोनों विधानसभाओं में महसी और नानपारा शामिल हैं। 70 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्या हुआ है जिसमें सड़कों और अस्पतालों, पेयजल परियोजनाएं शामिल हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो भी महाराजा सुहेलदेव के शौर्य से परिचित था, वह हर व्यक्ति चिंतित हुआ करता था। महाराजा बलभद्र सिंह चहलारी के चाहने वाले चिंतित होते थे। बहराइच आज अपने गौरव के साथ आगे बढ़ रहा है। आज सुहेलदेव के नाम पर मेडिकल कॉलेज है। बालार्क ऋषि के नाम पर अस्पताल है। प्रधानमंत्री ने 102 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए सात हजार करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। 115 करोड़ रुपए से सरयू पर बाढ़ बचाओ परियोजना शुरू की जा रही है। गोरखपुर-शामली औद्योगिक कॉरिडोर बनेगा। इससे आने वाले समय में बहराइच उद्योग व निवेश के केंद्र के रूप में विकसित होगा।
महाभारत के सारे रिश्ते सैफई परिवार में मिलते थे
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा, सैफई परिवार में महाभारत के सारे रिश्ते मिलते थे। 2017 से पूर्व सपा सरकार थी। बबुआ 12 बजे सोकर उठते थे। चच्चू उनको बताते थे कि दिन में क्या करना है लेकिन वह चच्चू की बात नहीं समझ पाते थे। उन्होंने कहा कि हम चेहरा नहीं देखते, जाति नहीं पूछते। जीरो टालरेंस आज भी है। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई तो जेल या जहुन्नम होगा।
गाजी मियां का मेला नहीं लगे इसके लिए होंगे पुख्ता इंतजाम
मुख्यमंत्री ने एक बार फिर सैयद सालार मसऊद गाजी को निशाने पर लिया। कहा, गाजी मियां का मेला नहीं लगे इसके लिए पुख्ता इंतजाम होंगे। मेला आक्रांता का नहीं लगेगा। महाराज सुहेलदेव जिन्होंने गाजी मियां को ऐसी मौत मारा जो इस्लाम में सबसे खराब मानी जाती है, ऐसे पराक्रमी के नाम पर मेला लगना चाहिए। इसके लिए उन्होंने चित्तौरा में भव्य स्मारक बनाया है जहां गाजी मियां मारा गया था। योगी ने कहा कि गाजी मियां का मेला लगाने के लिए कांग्रेस व सपा जिम्मेदार हैं।
श्रावस्ती को 396 करोड़ की परियोजनाओं का सौगात दी
श्रावस्ती दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री ने जिले को 396 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। जिसमें 42 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व 41 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने श्रावस्ती एयरपोर्ट को अयोध्या एयरपोर्ट की तरह विकसित करने तथा श्रावस्ती को लखनऊ बहराइच फोरलेन से जोड़ने के लिए कहा।
इस मौके पर सीएम बोले कि श्रावस्ती की पावन धारा में भगवान बुद्ध ने चौबीस वर्षावास व्यतीत किए। बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म के तीर्थंकर भगवान संभवनाथ ने भी जन्म लिया। यहीं पर पर महाराज सुहेलदेव ने आक्रांता सालार गाजी को धूल चटाई। सपा और कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि महाराज सुहेलदेव की परंपरा के बजाय पुरानी सरकारों ने विदेशी आक्रांता के नाम पर मेला लगवाया जिसे हमने बंद कराया। उन्होंने कहा कि 7500 करोड़ के बजट से बनने वाले लखनऊ से बहराइच फ़ोर लेन मार्ग को श्रावस्ती तक जोड़ने का प्रयास करूंगा ताकी श्रावस्ती का समग्र विकास हो सके।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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