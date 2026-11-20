सीएम योगी की माताजी का शुक्रवार को निधन हो गया। जिस वक्त यह दुखद खबर उत्तराखंड से आई सीएम योगी गोरखपुर में 50 हजार छात्र-छात्राओं को टैबलेट बांटने के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। सीएम योगी की माताजी 91 साल की थीं। सीएम योगी के पिताजी का निधन 2020 में हुआ था।

सीएम योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का 91 साल की उम्र में शुक्रवार को निधन हो गया। जिस वक्त उत्तराखंड के पौड़ी से यह सूचना आई उस समय सीएम योगी गोरखपुर में 50 हजार छात्र-छात्राओं को टैबलेट वितरण के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। सीएम योगी को तब तक मां के निधन की जानकारी नहीं थी। सीएम की माताजी के निधन की सूचना गोरखपुर पहुंची तो उनसे जुड़े लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। लोगों को उस वाकये की याद आ गई जब दो साल पहले माताजी के बीमार होने की सूचना मिलते ही सीएम योगी सभी कार्यक्रम रद्द कर ऋषिकेश पहुंच गए थे।

मां तो मां होती है। बेटा चाहे जिस मुकाम पर हो, मां के लिए वह बेटा ही होता है। सीएम योगी अपनी मां से ऐसा रिश्ता था। तब ऋषिकेश एम्स में भर्ती रहीं माताजी से सीएम योगी की मुलाकात पूरे दो साल बाद हुई थी। इससे पहले योगी आदित्यनाथ जब अपनी मां से मिले थे तो मां से आशीर्वाद लेते हुए उन्होंने ‘एक्स’ पर एक तस्वीर डालकर लिखा था-मां। सीएम योगी की 16 जून, 2024 को मां से मिलने ऋषिकेश एम्स गए थे। यह मुलाकात 775 दिन यानी करीब दो साल बाद हुई थी। मुलाकात के बाद सीएम योगी और उनकी मां की भावुक कर देने वाली कई तस्वीरें सामने आई थीं।

शु्क्रवार को पूर्वांह्नन 11 बजे के करीब सीएम योगी की माताजी का निधन हुआ। मिली जानकारी के अनुसार सीएम योगी की माताजी का अंतिम संस्कार शनिवार को हरिद्वार में हो सकता है। बताया जा रहा है कि पौड़ी के पंचूर गांव में ही सीएम योगी की माता जी का निधन हुआ। वह पंचुर यमकेश्वर में अपने गांव में ही छोटे बेटे के साथ रहती थीं।

छह साल पहले हुआ था सीएम योगी के पिता का निधन सीएम योगी के पिता आनंद सिंह बिष्ट का निधन 20 अप्रैल 2020 को हुआ था। 89 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। सीएम योगी के पिता सेवानिवृत्त फॉरेस्ट रेंजर थे और उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव के रहने वाले थे। कोविड-19 लॉकडाउन की जिम्मेदारियों के चलते सीएम योगी उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके थे।