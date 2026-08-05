उमाशंकर सिंह के निधन पर योगी, अखिलेश ने जताया दुख; फैमिली को मायावती का भावुक संदेश

बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के निधन से उनके परिवार और समर्थकों में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में भी शोक की लहर है। सीएम योगी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बसपा सु्प्रीमो मायावती सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने उमाशंकर के निधन पर गहरा दुख जताया है।

उत्तर प्रदेश में बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के निधन से सियासी गलियारों में भी शोक की लहर है। बसपा प्रमुख मायावती के अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद सहित विभिन्न राजनीतिक दलों, संगठनों के नेताओं ने उमाशंकर सिंह के निधन पर गहरा शोक जताते हुए उनके शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने शोक संदेश में कहा है कि रसड़ा सीट से विधायक उमाशंकर सिंह जी का निधन अत्यंत दु:खद है। उन्होंने उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए प्रभु श्री राम से प्रार्थना की कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और उनके शोकाकुल परिवारीजनों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी उमाशंकर सिंह के निधन को अत्यंत दुखद बताते हुए ईश्वर से उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने की कामना की। इसके साथ ही उन्होंने शोक संतप्त परिवारीजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की।

मायावती ने फैमिली को दिया भावुक संदेश वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने उमाशंकर सिंह को बसपा का कर्मठ, ईमानदार और पूरी तरह से वफादार नेता बताते हुए उनके देहान्त हो जाने की ख़बर को अत्यंत दुखद कहा। सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर अपने संदेश में मायावती ने लिखा- ‘उनके परिवार तथा उनके सभी चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी शोक संवेदना। पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा की जितनी भी तारीफ की जाये वह कम है। उनका पूरा परिवार बसपा परिवार की तरह है। उनके परिवार के सभी लोग मुझे बड़ी बहन की तरह ही पूरा आदर-सम्मान देते हैं।’ उन्होने आगे लिखा- ‘उनके पुत्र से लगातार सम्पर्क बने रहने के दौरान ही आज शाम उनके देहान्त की ख़बर उनके पुत्र से ही मिली। इस दुख की घड़ी में मैं और पूरी पार्टी उनके और उनके परिवार के साथ है। उन्हें किसी भी प्रकार से हिम्मत नहीं हारना है बल्कि इस परिस्थिति का सामना करते हुये आगे बढ़ना है। कुदरत उन सभी लोगों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे।’

वहीं मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने भी विधायक उमाशंकर सिंह के निधन पर गहरा दुख जताया है। आकाश आनंद ने ‘एक्स’ पर लिखा- ‘बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ साथी और उत्तर प्रदेश विधानसभा में पार्टी की सशक्त आवाज़, आदरणीय श्री उमाशंकर सिंह जी के निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। उनका जाना केवल बसपा परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि समाज के वंचित, शोषित और जरूरतमंद लोगों के लिए भी एक अपूरणीय क्षति है। बीमारी से संघर्ष करते हुए भी उन्होंने जिस साहस और समर्पण के साथ अपने लोगों और पार्टी के प्रति अपना दायित्व निभाया, वह सदैव स्मरणीय रहेगा। आज हमने एक जनप्रतिनिधि ही नहीं, बहुजन मिशन का एक समर्पित सिपाही खो दिया है। इस दुःख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, समर्थकों और शुभचिंतकों के साथ हैं। प्रकृति उनके परिजनों को इस असहनीय दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करे।’

विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उमाशंकर सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए अपने संदेश में कहा-‘बलिया की रसड़ा विधान सभा से बसपा विधायक श्री उमाशंकर सिंह जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। उनका निधन प्रदेश की राजनीति एवं सार्वजनिक जीवन के लिए एक अपूरणीय क्षति है। जनसेवा, लोकतांत्रिक मूल्यों एवं अपने क्षेत्र के विकास के प्रति उनका समर्पण सदैव स्मरणीय रहेगा। ईश्वर दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल परिजनों, समर्थकों एवं शुभचिंतकों को इस असीम दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।’