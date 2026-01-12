अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं; योगी ने एक बार फिर भूमाफियाओं पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश

संक्षेप: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को आयोजित जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को त्वरित व प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। योगी ने एक बार फिर दोहराया कि अवैध कब्जा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को आयोजित ‘जनता दर्शन’ कार्यक्रम में प्रदेश के कई जिलों से आए लोगों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को त्वरित व प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान योगी ने एक बार फिर दोहराया कि अवैध कब्जा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भूमाफिया व दबंगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

मुख्यमंत्री ने फरियादी से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और प्रार्थना पत्र लेकर अधिकारियों को समयबद्ध व संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कई लोग जमीन पर अवैध कब्जा, मारपीट और अन्य कानून व राजस्व से जुड़े मामलों की शिकायत लेकर सीएम के पास पहुंचे थे।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले स्तर पर ऐसे मामलों की प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई कर शीघ्र निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ मंडल, रेंज और जोन स्तर के पुलिस अधिकारियों को भी निर्देश दिया कि दबंगों और भूमाफिया के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई नियमित रूप से जारी रखें।

गंभीर बीमारियों के इलाज में सरकार दे रही आर्थिक सहायता जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों से पीड़ित कुछ लोगों ने इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग की। इस पर योगी ने कहा कि सरकार गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए भरपूर आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। उन्होंने पीड़ितों को अस्पताल से इलाज का एस्टिमेट शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा और भरोसा दिलाया कि एस्टिमेट मिलते ही सरकार तत्काल आर्थिक मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा।