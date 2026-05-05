योगी आज गोरखपुर को देंगे 612 करोड़ की सौगात, 71 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास

सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर को 612 करोड़ की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री 5.3 करोड़ से बने कल्याण मंडपम और तारामंडल क्षेत्र में वाटर बॉडी पर निर्मित टूलेन ब्रिज का भी लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा वह एकीकृत मंडलीय कार्यालय समेत अन्य का शिलान्यास करेंगे।

UP News: सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर को बड़ी सौगात देंगे। मुख्यमंत्री माधव नगर वार्ड के जंगल बेनी माधव मोहल्ले में 5.3 करोड़ से बने कल्याण मंडपम (कन्वेंशन सेंटर) और तारामंडल क्षेत्र में वाटर बॉडी पर निर्मित टूलेन ब्रिज का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा वह एकीकृत मंडलीय कार्यालय, कुश्मी अपार्टमेंट और गोरखपुर सोनौली मार्ग पर बनने वाले प्रवेश द्वार के निर्माण का शिलान्यास करेंगे। कल्याण मंडपम शहर का छठवां क्रियाशील कल्याण मंडपम होगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री के हाथों 71 विकास परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। लोकार्पण की 26 और शिलान्यास की 45 परियोजनाओं पर 612 करोड़ 31 लाख 84 हजार रुपये की लागत आ रही है। लोकार्पण और शिलान्यास के लिए दो कार्यक्रम स्थल बनाए गए हैं।

मुख्यमंत्री पहले तारामंडल क्षेत्र के वसुंधरा एंक्लेव द्वितीय व तृतीय के मध्य स्थित वाटर बॉडी पर 14.33 करोड़ रुपये से बनाए गए टूलेन ब्रिज का लोकार्पण करेंगे। ब्रिज के जन समर्पित हो जाने से दो हिस्सों में बंटे तारामंडल क्षेत्र की आपसी कनेक्टिविटी मजबूत और सुगम हो जाएगी। अमरावती निकुंज, वसुंधरा फेज 1, 2 व 3, सिद्धार्थ एंक्लेव, सिद्धार्थ एंक्लेव विस्तार, सिद्धार्थपुरम विस्तार, सिद्धार्थ विहार, गौतम विहार, बुद्ध विहार, बुद्ध विहार कामर्शियल, बुद्ध विहार पार्ट ए, बी और सी, लेक व्यू, वैशाली, विवेकपुरम, जैमिनी गार्डेनिया तथा आसपास के विस्तृत आवासीय क्षेत्रों के निवासियों के आवागमन के लिए यह ब्रिज काफी सहूलियत देगा। 112 मीटर लंबे टूलेन ब्रिज पर दोनों ओर 1.5 मीटर चौड़े फुटपाथ भी बनाए गए हैं।

शिक्षामित्रों का भी करेंगे सम्मान शिक्षामित्रों के मानदेय में 80 प्रतिशत वृद्धि का उपहार देकर मान बढ़ाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेसिक शिक्षा की सुदृढ़ता में उनके योगदान के लिए सम्मान भी देने जा रहे हैं। मंगलवार को गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में 11 बजे से होने वाले समारोह में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री, 10 शिक्षामित्रों को नए मानदेय (18 हजार रुपये) की धनराशि का प्रतीकात्मक चेक वितरित करेंगे। समारोह को भव्य बनाने को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग ने जोरदार तैयारी की है।