पीएम-सीएम आवास योजना में लापरवाही पर योगी सख्त, पीडी के वित्तीय अधिकार सीज

संक्षेप: प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) और मुख्यमंत्री आवास योजना (CMAy) के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने और शासन के आदेशों की अनदेखी करने पर परियोजना निदेशक (PD) अनिल कुमार चौधरी के खिलाफ बड़ी गाज गिरी है। उनके वित्तीय अधिकार सीज कर दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 'सबको आवास' के संकल्प को लेकर कितनी गंभीर है, इसकी एक बड़ी मिसाल सीतापुर जिले में देखने को मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) और मुख्यमंत्री आवास योजना (CMAy) के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने और शासन के आदेशों की अनदेखी करने पर परियोजना निदेशक (PD) अनिल कुमार चौधरी के खिलाफ बड़ी गाज गिरी है। ग्राम्य विकास आयुक्त कार्यालय ने सख्त कदम उठाते हुए पीडी के वित्तीय अधिकार पूरी तरह से सीज कर दिए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शासन स्तर से की गई यह कार्रवाई केवल कार्य में देरी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अधिकारियों की अनुशासनहीनता पर भी कड़ा प्रहार है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, अनिल कुमार चौधरी से उनके कार्यों में बरती गई शिथिलता को लेकर विभाग द्वारा 06 सितंबर, 2025 और फिर 11 नवंबर, 2025 को स्पष्टीकरण मांगा गया था। अधिकारियों को सात दिनों के भीतर अपनी सफाई देनी थी, लेकिन पीडी ने शासन के इन नोटिसों का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। जवाब न देने की इस प्रवृत्ति को उच्च अधिकारियों ने 'घोर लापरवाही' और 'स्वेच्छाचारिता' माना, जिसके बाद 09 दिसंबर, 2025 को उनके वित्तीय अधिकार सीज करने का आदेश जारी कर दिया गया।

आंकड़ों में लापरवाही की तस्वीर यह पूरी कार्रवाई सीतापुर के तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी (CDO) द्वारा 30 अगस्त, 2025 को भेजी गई एक रिपोर्ट के संदर्भ में हुई है। रिपोर्ट में जिले में आवास निर्माण की बेहद धीमी और चिंताजनक स्थिति का खुलासा किया गया था:

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत स्वीकृत 875 आवास अभी भी अधूरे और निर्माण के विभिन्न चरणों में लटके हुए हैं। इसी तरह मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की यहां स्थिति और भी खराब पाई गई। 1902 आवास समय सीमा बीत जाने के बाद भी पूरे नहीं हो सके हैं। हजारों गरीब परिवारों को उनके सिर पर छत न मिल पाने का मुख्य कारण परियोजना निदेशक की कार्यप्रणाली में 'शिथिलता' को माना गया है।

अधिकारियों को स्पष्ट संदेश उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जनकल्याणकारी योजनाओं में किसी भी स्तर पर देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीतापुर के पीडी अनिल कुमार चौधरी पर लगे आरोपों और उनके द्वारा जवाब न दिए जाने के कारण उन्हें अब वित्तीय लेन-देन से रोक दिया गया है।