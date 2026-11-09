राम मंदिर निर्माण रोकने वाले अब दूसरे हथकंडों से अयोध्या को बदनाम कर रहे; योगी का सपा पर हमला

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिवाली के मौके पर अयोध्या पहुंचे। उन्होंने कहा, यहां की गलियों में कभी गोली और लाठी चलाने वाले लोग आज रामनगरी का बदलता स्वरूप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। वे दूसरे हथकंडे अपनाकर अयोध्या की समृद्धि और एकता को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं।

अयोध्या, वरिष्ठ संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को दिवाली के मौके पर अयोध्या पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संतों की तपस्या और उनकी एकजुटता से अयोध्या समृद्ध हुई है। यहां की गलियों में कभी गोली और लाठी चलाने वाले लोग आज रामनगरी का बदलता स्वरूप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। वे दूसरे हथकंडे अपनाकर अयोध्या की समृद्धि और एकता को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें मजबूती से उनका मुकाबला करते हुए वोट बैंक की निकृष्ट राजनीति को बेनकाब करना होगा।

रविवार को कारसेवकपुरम परिसर में आयोजित परंपरागत दीपावली मिलन कार्यक्रम में गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संतों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 1947 में आजादी और संविधान निर्माण के साथ ही जिस अयोध्या का विकास हो जाना चाहिए था, वह लंबे समय तक उपेक्षित रही। कई पंचवर्षीय योजनाएं बीत गईं, लेकिन अयोध्या के विकास पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद रामनगरी का स्वरूप बदल रहा है। देश ही नहीं, दुनिया भर के श्रद्धालु स्वतः स्फूर्त भाव से अयोध्या पहुंच रहे हैं।

पहले गोलियां-लाठियां चलती थी, आज गलियां चौड़ी हो रही मुख्यमंत्री ने सपा पर परोक्ष रूप से तंज कसते कहा कि हमें अयोध्या की इस मर्यादा को बनाए रखना है। पहले यहां की गलियों में गोलियां और लाठियां चलती थीं, जबकि आज गलियां चौड़ी हो रही हैं। राम की पैड़ी का सुंदर निर्माण हुआ है और वहां निरंतर जल प्रवाहित होता है। सरयू तट पर राम की पैड़ी से गुप्तार घाट (गोप्राप्तार घाट) तक घाटों की लंबी शृंखला विकसित हुई है। दीपोत्सव में प्रज्ज्वलित होने वाले दीपों का प्रकाश निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। अयोध्या और प्रदेश की समृद्धि को कोई रोक नहीं सकेगा। आज रामनगरी लोगों को स्वतः आकर्षित कर रही है और यहां राम की मर्यादा का शंखनाद हो रहा है।