रवि किशन तो कहीं भी नाच-गाकर पैसा कमा सकते हैं, योगी ने ली चुटकी,बोले- कालीबाड़ी के बाबा कहां कमाएंगे
योगी आदित्यनाथ होलिका दहन के अवसर पर गोरखपुर पहुंचे। यहां एक सभा को संबोधित करते हुए सांसद रवि किशन पर हल्की-फुल्की चुटकी ली,। जिस पर कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों के बीच ठहाके गूंज उठे। योगी ने कहा कि रवि किशन तो नाच-गाकर पैसा कमा सकते हैं।
सीएम योगी आदित्यनाथ और रवि किशन जब साथ होते हैं तो अक्सर ही ऐसा मौका आ जाता है। जब योगी, रवि किशन की चुटकी लेते हैं। सोमवार को को योगी आदित्यनाथ होलिका दहन के मौके पर गोरखपुर पहुंचे। पांडेयहाता में होलिका दहन उत्सव समिति की ओर से आयोजित भक्त प्रह्लाद शोभा यात्रा शामिल हुए। इस दौरान एक बार फिर रवि किशन की चुटकी लेते हुए कहा कि वह कहीं भी नाचकर कमा सकते हैं लेकिन कालीबाड़ी वाले बाबा कहां कमाएंगे। सीएम के इस कथन से मौके पर ठहाके गूंज उठे।
योगी आदित्यनाथ ने सभा को संबोधित करने के दौरान रवि किशन की चुटकी ली। सीएम ने कहा, रवि किशन तो कहीं भी नाच-गाकर पैसा कमा सकते हैं लेकिन कालीबाड़ी वाले बाबा कहां से कमाएंगे। जब आपकी समृद्धि होगी। तभी बाबा के पास भी कुछ आएगा। योगी के इस बात के बाद लोगों ने जमकर ठहाके लगाए। वहीं पास में बैठे सांसद और एक्टर रवि किशन भी सीएम की बात सुनकर मुस्कुराने लगे।
सीएम योगी ने भ्रष्टाचार का किया दहन : रविकिशन
गोरखपुर सांसद रवि किशन शुक्ल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में भ्रष्टाचार का दहन कर दिया है। अब उनके नेतृत्व में विकास की गंगा बह रही है। सांसद ने कहा कि सीएम योगी जापान दौरे से प्रदेश के लिए डेढ़ लाख करोड़ रुपये का निवेश लेकर आए हैं। इससे प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का पथ प्रशस्त होगा। रविकिशन ने होली गीत भी प्रस्तुत किया।
हर कोई रवि किशन नहीं जो रोज शादी कर ले
इससे पहले पिछले महीने गोरखपुर महानगर के पांचवे कल्याण मंडपम के लोकार्पण के समय सीएम योगी ने रवि किशन के मौज लिए थे। उन्होंने कल्याण मंडपम की खूबियां गिनाते हुए कहा था कि परिवार के लोग चाहते हैं कि घर में मांगलिक कार्यक्रम हो तो खूब धूमधाम से हो। अब हर कोई रवि किशन तो है नहीं कि रोज शादी कर ले। सीएम की इस बात पर पूरा पंडाल ठहाकों से भर उठा। खुद रवि किशन जोर से हंस पड़े।
जब विदेशी घड़ियों को लेकर योगी ने रवि किशन के लिए थे मौज
सीएम योगी आदित्यनाथ अक्सर रवि किशन की मौज लेते रहते हैं। एक बार उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा था, 'जो भी गिफ्ट दें, स्वदेशी गिफ्ट दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रवि किशन स्वदेशी की बात करें और घड़ी विदेशी पहनें। इन चीजों के लिए मैंने उनको कहा है कि जो बोलना है वहीं करो और जितना करना है, उतना ही बोलो।' योगी के इस बात से लोग हंस पड़े। वहीं सीएम ने लोगों से अपील की और वे जो भी गिफ्ट दें वह स्वदेशी ही दें, जो भी खरीदें स्वदेशी ही खरीदें.
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें