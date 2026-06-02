तहसीलदार के फोन इग्नोर करने पर भड़के योगी के मंत्री, ऐक्शन के लिए DM को लिखी चिट्ठी

राजस्व राज्यमंत्री सुरेन्द्र दिलेर के अनुसार भ्रमण के दौरान 19 मई को जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए तहसील कोल में तैनात तहसीलदार को स्टाफ द्वारा फोन से बात कर निरीक्षण भवन, PWD अलीगढ आने के लिए बताया गया। बातचीत में तहसीलदार ने कहा भी कि वह जल्द ही वहां पहुंच रहे हैं।

UP News : जनप्रतिनिधियों के प्रोटोकॉल को लेकर सरकार के निर्देशों और विधान परिषद समिति द्वारा दी गई नसीहत का भी बहुत से अफसरों पर कोई असर नहीं हो रहा है। मामला हाल में योगी मंत्रीमंडल में शामिल हुए राजस्व राज्यमंत्री सुरेन्द्र दिलेर के प्रोटोकॉल से जुड़ा हुआ है। अलीगढ़ की कोल तहसील में तैनात तहसीलदार, राज्यमंत्री के बुलाए जाने के बाद भी न तो बताए गए स्थान पर पहुंचे और न ही बाद में फोन रिसीव किया। राज्यमंत्री ने इस संबंध में डीएम को कार्यवाही के लिए पत्र भेजा है।

राजस्व राज्यमंत्री सुरेन्द्र दिलेर के अनुसार भ्रमण के दौरान 19 मई को जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए तहसील कोल में तैनात तहसीलदार को स्टाफ द्वारा फोन से बात कर निरीक्षण भवन, लोक निर्माण विभाग अलीगढ आने के लिए बताया गया। बातचीत में तहसीलदार ने कहा भी कि वह जल्द ही वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन काफी समय बीते जाने के बाद भी तहसीलदार नहीं आये और न ही दोबारा फोन रिसीव भी नहीं किया। तहसील के एक जिम्मेदार अधिकारी के द्वारा ऐसा कृत्य करना राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकाल उलंघन की श्रेणी में आता है। राज्यमंत्री ने डीएम को तहसीलदार कोल का स्पष्टीकरण लेने और आवश्यक कार्यवाही करने के लिए पत्र भेजा है। इस संबंध में जब ‘हिन्दुस्तान’ ने तहसीलदार कोल से बात करनी चाही तो उनका रिसीव नहीं हुआ।

अधिकारियों को करना होगा सम्मान, मुख्यमंत्री ने दिए थे निर्देश पिछले दिनों प्रदेश सरकार ने अधिकारियों के लिए नया शासनादेश जारी किया था इसके तहत, अधिकारियों को सांसदों और विधायकों का पूरा सम्मान करना, उनकी कॉल उठाना और जनहित के मुद्दों का समाधान करना अनिवार्य होगा। यह निर्देश जनप्रतिनिधियों द्वारा अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाने के बाद दिया गया था।

दरअसल यूपी के बजट सत्र में नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडेय ने अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर सदन में सवाल उठाया था। इसके बाद यूपी के मुख्य सचिव ने सांसद और विधायकों के प्रोटोकॉल को लेकर नया शासनादेश जारी किया। उन्होंने राज्य के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और डीजीपी के साथ सभी डीएम को एक निर्देश जारी किया है। ये खास निर्देश जनप्रतिनिधियों के सम्मान को लेकर थे। निर्देश में साफ लिखा है कि राज्य के सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जनप्रतिनिधियों का पूरा सम्मान करेंगे। अगर सांसद, विधायक जनहित से जुड़े कार्यों के सिलसिले में उनसे मिलते हैं तो अधिकारियों और कर्मचारियों को खड़े होकर उनका स्वागत करना होगा। पूरे सम्मान के साथ जनप्रतिनिधियों से पानी पीने का आग्रह करना होगा। इसके बाद अधिकारी जनप्रतिनिधियों को सम्मानपूर्वक विदा भी करेंगे।

अलीगढ़ में आई विधान परिषद समिति में भी उठा था मुद्दा जिले के विकास कार्यों की समीक्षा के लिए पिछले दिनों विधान परिषद की समिति आई हुई थी। कलक्ट्रेट सभागार में बैठक के दैारान जनप्रतिनिधियों ने कुछ अधिकारियों द्वारा फोन नहीं उठाए जाने की शिकायत की थी। समिति ने नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों से कहा था कि जनप्रतिनिधियों को पूरा सम्मान किया जाए, अगर फोन किसी वजह से नहीं उठ पा रहा है तो बाद में फोन जरूर करें।