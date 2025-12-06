अयोध्या के बाद मथुरा-काशी विवाद पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ- सभी जगह पहुंचेंगे
हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2025 में शामिल होते हुए काशी-मथुरा विवाद से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि सभी जगह पहुंचेंगे और पहुंच चुके हैं। विरासत पर किसी भी समाज को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए।
अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के बाद काशी और मथुरा विवाद पर बात होने लगी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को इससे जुड़े एक सवाल पर साफ-साफ कहा कि हम सभी जगह पहुंचेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2025 में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी-मथुरा विवाद से जुड़े सवाल पर कहा कि सभी जगह पहुंचेंगे और पहुंच चुके हैं। विरासत पर किसी भी समाज को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए और उसी दिशा में ये सारे कार्य प्रारंभ हुए हैं।
अयोध्या फैसले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, ‘’हम सुप्रीम कोर्ट के आभारी हैं, जिन्होंने सर्वसम्मति से तथ्य और प्रमाणों के आधार पर एक फैसला सुनाया और भारत के लोकतंत्र की वजह है कि इसे सभी ने स्वीकार किया। आज का दिन तो बहुत महत्वपूर्ण है, विवादित ढांचा हटाने का दिन है। स्वाभाविक रूप से एक कलंक हटा। श्रीरामजन्मभूमि में भगवान राम मंदिर के शिलान्यास के बाद करोड़ों लोग वहां आए।''
उन्होंने आगे कहा कि मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद 24 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अयोध्या आ चुके हैं। त्योहारों के दौरान वहां श्रद्धालुओं की संख्या 35-40 लाख तक पहुंचती है और सामान्य दिनों में एक से डेढ़ लाख श्रद्धालु वहां आते हैं। देश के विकास के लिए आने वाले पीढ़ी के सामने एक नया उदाहरण प्रस्तुत करना जो आंदोलन हुए वे सभी जरूरी थे। आगे जो भी होगा उसमें हमारी सक्रिय भूमिका रहेगी।
बता दें कि मथुरा में, विवाद शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर है, जो कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के बगल में है। हिंदू याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह मस्जिद 17वीं सदी में मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर एक मंदिर को गिराने के बाद बनाई गई थी। वहीं, काशी (वाराणसी) में, ज्ञानवापी मस्जिद पर जांच चल रही है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि यह काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। यह विवाद कोर्ट में चल रहा है, जिसको लेकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सर्वे किया, जिसमें उस जगह पर पहले से मौजूद एक हिंदू मंदिर होने का संकेत मिला।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
