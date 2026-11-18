योगी आदित्यनाथ ने सपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर चंदा चोरी की बात वह कर रहे हैं। जिन्होंने अयोध्या को अपमानित किया। जिन्होंने राम भक्तों का खून बहाया था। जो जय श्रीराम बोलने पर लाठी-गोली चलाते थे।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर चंदा चोरी की बात वह कर रहे हैं, जिन्होंने अयोध्या को अपमानित किया। जिन्होंने राम भक्तों का खून बहाया था। जो जय श्रीराम बोलने पर लाठी-गोली चलाते थे। जिन्होंने कहा था कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता।

सीएनएन न्यूज-18 को दिए एक इंटरव्यू के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। राम मंदिर चंदा चोरी के सवाल पर कहा, 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित एक स्वायत्त ट्रस्ट है। केंद्र या राज्य सरकार का उसके कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। किसी भी सरकार की उसमें कोई भूमिका नहीं है। ट्रस्ट अपनी आंतरिक व्यवस्था अपने अनुसार देखता है। जब चंदा चोरी का मामला सामने आया था, तब श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। हमने तत्काल एसआईटी गठित की। एफआईआर दर्ज होने के बाद एसआईटी ने उपलब्ध साक्ष्यों और प्रमाणों के आधार पर जांच की। जो दोषी पाए गए, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। हमने तब भी कहा था कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जनता की भावनाओं के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ट्रस्ट ने भी पूरा सहयोग किया। स्थानीय पुलिस ने अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाई। सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ी।

अयोध्या को अपमानित करने वाले चंदा चोरी की बात कर रहे योगी आदित्यनाथ ने सपा पर आरोप लगाते हुए कहा, ‘महत्वपूर्ण बात यह है कि चंदा चोरी की बात वे लोग करते हैं, जिन्होंने अयोध्या को सर्वाधिक अपमानित किया। जिन्होंने रामभक्तों का खून बहाया था, जो जय श्रीराम बोलने पर लाठी-गोली चलाते थे और जिन्होंने कहा था कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आज जब अयोध्या में लाखों लोग आ रहे हैं, तो यह सब रामद्रोहियों को कैसे पसंद आएगा? अयोध्या में लाखों लोगों का आना उनके लिए खतरे की घंटी है। जो रामद्रोही हैं, वे इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? मैं कह सकता हूं कि जब अयोध्या के विकास की बात आगे आई तो पहले इन्होंने दीपोत्सव का विरोध किया। फिर जब हमने वहां मार्गों के चौड़ीकरण की कार्रवाई शुरू की, तो उसका भी विरोध किया।’