पशु तस्करी के सफाये में जुटी योगी सरकार, लापरवाही में 2 इंस्पेक्टर समेत 24 पुलिसवाले लाइन हाजिर

कुशीनगर जिले के दो इंस्पेक्टरों समेत 24 पुलिस कर्मियों को लाइन जाहिर कर दिया गया है। यह कार्रवाई एडीजी के देर रात फोरलेन के थानों और चौकियों के निरीक्षण के बाद की गई है। एडीजी ने गोरखपुर लौटने के बाद एएसपी को आदेश दिया कि तत्काल इन सभी की पुलिस लाइन में आमद करा दी जाए।

Ajay Singh वरिष्ठ संवाददाता, कुशीनगरFri, 19 Sep 2025 12:40 PM
पशु तस्करी के सफाये में जुटी योगी सरकार, लापरवाही में 2 इंस्पेक्टर समेत 24 पुलिसवाले लाइन हाजिर

गोरखपुर में पशु तस्करों के हाथों नीट की तैयारी कर रहे छात्र दीपक गुप्ता की हत्या के बाद ताबड़तोड़ ऐक्शन का सिलसिाल जारी है। योगी सरकार उत्तर प्रदेश से पशु तस्करी के सफाये में जुट गई है। इसमें वे पुलिसवाले भी कार्रवाई की जद में आ रहे हैं जिन पर पशु तस्करों के खिलाफ कार्रवाई में हीलाहवाली करने या लापरवाही बरतने का आरोप है। इसी क्रम में पशु तस्करों पर कार्रवाई में लापरपाही पाए जाने एडीजी जोन मुथा अशोक जैन के निर्देश पर कुशीनगर जिले के दो प्रभारी निरीक्षकों समेत 24 पुलिस कर्मियों को लाइन जाहिर कर दिया गया है। यह कार्रवाई एडीजी के देर रात फोरलेन के थानों और चौकियों के निरीक्षण के बाद की गई है। एडीजी ने गोरखपुर लौटने के बाद एएसपी को आदेश दिया कि तत्काल इन सभी की पुलिस लाइन में आमद करा दी जाए। भोर तक सभी पुलिसकर्मियों ने पुलिस में आमद कर भी ली।

पशु तस्करों का नेटवर्क ध्वस्त नहीं कर पाने को लेकर कुशीनगर के एसपी संतोष कुमार मिश्र को गुरुवार को हटाकर प्रदेश के पुलिस मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया था। इसके बाद देर शाम को एडीजी जोन मुथा अशोक जैन ने जिले में फोरलेन के सभी थानों और चौकियों का निरीक्षण किया। यहां तैनात पुलिसकर्मियों से उन्होंने पशु तस्करों पर कार्रवाइयों को लेकर पूछताछ भी की।

एडीजी के लौटने के बाद आदेश आया कि कसया थाने के प्रभारी निरीक्षण अमित शर्मा, दरोगा गौरव शुक्ला, हवलदार राजेश कुमार सिंह, सिपाही राहुल कुमार पांडेय, तरया सुजान थाने के दरोगा अनुराग शर्मा, अरविंद कुमार, सिपाही नवनीत कुमार शुक्ल व विशाल सिंह, हाटा कोतवाली के दरोगा मंगेश मिश्र, हवलदार सतीश चंद, सिपाही सुधीर कुमार यादव, डब्लू कुमार, बृजेश यादव व अजय तिवारी, तमकुही राज थाने के प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार शुक्ला, दरोगा अर्सलाम अहमद व सिपाही मोहित कुमार उपाध्याय, चौराखास थाने के हवलदार दिलीप कुमार व सिपाही विकास प्रजापति, खड्डा थाने के सिपाही शशिकेश गोस्वामी, पटहेरवा थाने के दरोगा पवन कुमार सिंह, हवलदार फूलचंद चौधरी, श्याम सिंह यादव व सिपाही अर्जुन खबरवार तथा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल में तैनात हवलदार विनोद कुमार यादव को लाइन हाजिर कर दिया गया है।

एडीजी कार्यालय से एएसपी विनेश कटियार को आदेश दिया गया कि शुक्रवार की सुबह होने से पहले सभी पुलिस कर्मियों की पुलिस लाइन में आमद करा लें। इसके बाद सुबह होने से पहले सभी पुलिसकर्मियों ने लाइन में आमद भी कर ली है।

UP Top News CM Yogi Adityanath Up News Online अन्य..
