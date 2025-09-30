Hindi NewsUP Newsyogi adityanath government s gift to lakhs of workers of up before diwali dearness allowance increased
दिवाली से पहले यूपी के लाखों श्रमिकों को योगी सरकार का गिफ्ट, महंगाई भत्ता बढ़ा
बढ़ी दरें 1 अक्तूबर 2025 से 6 महीने के लिए प्रभावी होंगी। परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की घोषित नई दरों का निर्धारण अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100) के आधार पर किया गया है। भत्ता जुलाई 2012 से दिसंबर 2012 के औसत 216 अंकों के ऊपर, जनवरी 2025 से जून 2025 के औसत 414 अंकों पर देय होगा।
Ajay Singh प्रशांत मिश्र, गोरखपुरTue, 30 Sep 2025 07:59 AM
