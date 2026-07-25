सैफई के नाच-गानों पर खर्च होता था योजनाओं का पैसा; फतेहपुर में सपा पर गरजे योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर सपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पहले फतेहपुर सैफई सिंडिकेट का अड्डा बन गया था। यहां कि योजनाओं का पैसा सैफई में नाच-गाने में खर्च किया जाता था। नौजवान की नौकरी पर इस सैफाई सिंडिकेट डकैती डालता था।

UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को फतेहपुर पहुंचे। यहां उन्होंने 487 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। हालांकि इस कार्यक्रम में योगी ने डबल इंजन सरकार तारीफ की। वहीं, हर बार की तरह इस बार भी विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले फतेहपुर सैफई सिंडिकेट का अड्डा बन गया था। यहां कि योजनाओं का पैसा सैफई में नाच-गाने में खर्च किया जाता था। नौजवान की नौकरी पर इस सैफाई सिंडिकेट डकैती डालता था।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, ' 2017 के पहले फतेहपुर आकांक्षी जनपद था। आकांक्षी जनपद का मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विकास, रोजगार, औद्योगिक विकास और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैरामीटर देश के अंदर तय किए गए थे, उनमें सबसे पिछड़े जनपदों में फतेहपुर की गिनती होती थी। विकास यहां से कोसों दूर था। ये जनपद उससे वंचित था। क्योंकि यहां का विकास का पैसा सैफाई सिंडिकेट के द्वारा लूट मचा दी जाती थी। सेफाई सिंडिकेट के डकैती का अड्डा बन गया था। यहां की योजनाओं को वहां पर सैफाई में नाच-गानों में खर्च कर दिया जाता था। उनके विदेश दौरे पर खर्च कर दिया जाता था। तब ना सड़क थी, तब ना बिजली थी, तब ना मेडिकल कॉलेज था।'

नौजवानों की नौकरी पर डकैती डालता था सैफई सिंडिकेट योगी ने अपने भाषण में कहा, 'बड़े अजीब सी स्थिति थी। कानपुर का औद्योगिक क्षेत्र एक ओर, प्रयागराज का औद्योगिक क्षेत्र दूसरी ओर, एक ओर मां गंगा, एक ओर मां यमुना, लेकिन फतेहपुर पिछड़ा जिला था। विकास के पायदान पर पीछे, ना विकास की सड़कें थी, ना स्वास्थ्य की सुविधाएं थी, ना औद्योगिक निवेश था और नौजवानों के सामने पहचान का संकट था। नौजवान की नौकरी पर इस सैफाई सिंडिकेट डकैती डालता था। एक नौकरी निकलती थी, उस नौकरी के लिए चाचा-भतीजे की जोड़ी वसूली करने के लिए निकल पड़ती थी।'