सैफई के नाच-गानों पर खर्च होता था योजनाओं का पैसा; फतेहपुर में सपा पर गरजे योगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर सपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पहले फतेहपुर सैफई सिंडिकेट का अड्डा बन गया था। यहां कि योजनाओं का पैसा सैफई में नाच-गाने में खर्च किया जाता था। नौजवान की नौकरी पर इस सैफाई सिंडिकेट डकैती डालता था।
UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को फतेहपुर पहुंचे। यहां उन्होंने 487 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। हालांकि इस कार्यक्रम में योगी ने डबल इंजन सरकार तारीफ की। वहीं, हर बार की तरह इस बार भी विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले फतेहपुर सैफई सिंडिकेट का अड्डा बन गया था। यहां कि योजनाओं का पैसा सैफई में नाच-गाने में खर्च किया जाता था। नौजवान की नौकरी पर इस सैफाई सिंडिकेट डकैती डालता था।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, ' 2017 के पहले फतेहपुर आकांक्षी जनपद था। आकांक्षी जनपद का मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विकास, रोजगार, औद्योगिक विकास और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैरामीटर देश के अंदर तय किए गए थे, उनमें सबसे पिछड़े जनपदों में फतेहपुर की गिनती होती थी। विकास यहां से कोसों दूर था। ये जनपद उससे वंचित था। क्योंकि यहां का विकास का पैसा सैफाई सिंडिकेट के द्वारा लूट मचा दी जाती थी। सेफाई सिंडिकेट के डकैती का अड्डा बन गया था। यहां की योजनाओं को वहां पर सैफाई में नाच-गानों में खर्च कर दिया जाता था। उनके विदेश दौरे पर खर्च कर दिया जाता था। तब ना सड़क थी, तब ना बिजली थी, तब ना मेडिकल कॉलेज था।'
नौजवानों की नौकरी पर डकैती डालता था सैफई सिंडिकेट
योगी ने अपने भाषण में कहा, 'बड़े अजीब सी स्थिति थी। कानपुर का औद्योगिक क्षेत्र एक ओर, प्रयागराज का औद्योगिक क्षेत्र दूसरी ओर, एक ओर मां गंगा, एक ओर मां यमुना, लेकिन फतेहपुर पिछड़ा जिला था। विकास के पायदान पर पीछे, ना विकास की सड़कें थी, ना स्वास्थ्य की सुविधाएं थी, ना औद्योगिक निवेश था और नौजवानों के सामने पहचान का संकट था। नौजवान की नौकरी पर इस सैफाई सिंडिकेट डकैती डालता था। एक नौकरी निकलती थी, उस नौकरी के लिए चाचा-भतीजे की जोड़ी वसूली करने के लिए निकल पड़ती थी।'
2012 से 2017 तक सारी भर्तियां विवादित
योगी ने आगे कहा, '2012 से लेकर के 2017 के बीच में जितनी भर्तियां निकली सब विवादित हुई। कहीं भी मैरिट का ख्याल नहीं रखा गया। कहीं भी योग्य लोगों को नौकरी नहीं मिली। 2017 के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो परिवर्तन हुआ, आज वो सबके सामने है। अकेले यूपी में, पिछले नौ नौ लाख से अधिक यूपी के नौजवानों को सरकारी नौकरी राज्य सरकार के अधीन उपलब्ध करवाई है। आज जब मैं देखता हूं, आज जब मैं देखता हूं नौकरी का नियुक्ति पत्र वितरित करता हूं, UP पुलिस हो, शिक्षकों की भर्ती हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से अभियंताओं की भर्ती हो या उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से होने वाली कोई भी भर्ती हो, नियुक्ति पत्र में मुझे अब फतेहपुर के नौजवान भी दिखाई देते हैं और बड़े गर्व के साथ आकर के सीना तान करके अपनी योग्यता के अनुसार नियुक्ति पत्र प्राप्त करते हैं।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें