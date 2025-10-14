भारत की नई मिसाइल पावर! लखनऊ में बन रही ब्रह्मोस, 18 अक्तूबर को योगी और रक्षा मंत्री करेंगे लॉन्च

संक्षेप: यूपी डिफेंस कॉरिडोर में तैयार होने वाली ब्रह्मोस मिसाइलें तैयार हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 18 अक्तूबर को इसे लांच करेंगे। एक साल में अभी करीब 100 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें तैयार की जाएंगी।

लखनऊ के डिफेंस कॉरिडोर में तैयार होने वाली ब्रह्मोस मिसाइलें दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए तैयार हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 18 अक्तूबर को इसे लांच करने जा रहे हैं। एक साल में अभी करीब 100 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें तैयार की जाएंगी। आगे चलकर इसमें इजाफा करते हुए 1500 तक करने की तैयारी है।

भारत और रूस संयुक्त रक्षा उपक्रम के तहत लखनऊ के भटगांव में स्थापित संयंत्र में ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने इसी साल 11 मई को इस संयंत्र का उद्घाटन किया था। इसके बाद इसमें मिसाइलों का निर्माण शुरू किया गया। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बताया कि ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप की लांचिंग 18 अक्तूबर को की जाएगी।

प्रदेश में लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, आगरा, चित्रकूट व झांसी में रक्षा औद्योगिक गलियारे के छह नोड की स्थापना की गई है। कानपुर में अडाणी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नालाजी लिमिटेड ने 1500 करोड़ रुपये की लागत से गोला-बारूद उत्पादन का संयंत्र स्थापित किया है। इसमें भी गोला-बारूद का उत्पादन शुरू कर दिया गया है। अलीगढ़ में एमिटेक इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा उन्नत इलेक्ट्रानिक वारफेयर सिस्टम और सैटेलाइट उपकरणों का निर्माण किया जा रहा है। लखनऊ में ब्रह्मोस एयरोस्पेस इकाई में मिसाइलें बनाई जा रही हैं।