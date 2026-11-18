वे कट्टा और बम बनाते थे, हम ब्रह्मोस बना रहे; योगी बोले- बाप-बाप चिल्ला उठता है पाकिस्तान
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वे कट्टा और बम बनाते थे। सड़कों पर लूट-पाट करते थे। हम ब्रह्मोस मिसाइल बनाकर भारतीय सेना को आपूर्ति कर रहे हैं। जब भारतीय सेना ब्रह्मोस मिसाइल दागती है तो पाकिस्तान बाप-बाप कहकर चिल्ला उठता है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार और समजवादी पार्टी की पूर्व की सरकार में एक अंतर बताया है। उनका कहना है कि आज उसी प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइलें बन रही हैं, जहां पहले कभी कट्टा और बम बनाए जाते थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश को देश का सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला राज्य बताया। उन्होंने दावा किया कि आज के समय में जमकर निवेश हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि निवेशकों के लिए आज उत्तर प्रदेश सबसे अनुकूल राज्य बनकर उभरा है।
सीएनएन न्यूज-18 को दिए एक इंटरव्यू के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा, ''हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। यही कारण है कि आज यह प्रदेश देश के सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था बनकर आगे बढ़ी है। आज निवेश के लिए खुला दरवाजा है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा को लोगों ने बदलते हुए देखा है।''
योगी आदित्यनाथ ने पूछा, 'कोई सोचता था कि जेवर में एयरपोर्ट बनेगा? यूपी के शहरों में मेट्रो का विस्तार होगा? बिजली मिलेगी, जिसपर सिर्फ सपा वाले का अधिकार हुआ करता था? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज सभी को समान रूप से बिजली मिल रही है।" योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ही नहीं बना है। आज यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे भी बना है जो कि पश्चिमी यूपी को पूर्वी यूपी से जोड़ता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी बनाया गया है।
वे कट्टा और बम बनाते थे, हम ब्रह्मोस बनाते हैं: योगी
योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी सरकार की पिछली सरकार का जिक्र करते हुए कहा, ''जिस प्रदेश में कभी कट्टा और बम बनते थे, उस प्रदेश में आज ब्रह्मोस मिसाइलें बन रही है। अंतर यही है। वे कट्टा और बम बनाते थे। सड़कों पर लूट-पाट करते थे। हम ब्रह्मोस मिसाइल बनाकर भारतीय सेना को आपूर्ति कर रहे हैं। जब भारतीय सेना ब्रह्मोस मिसाइल दागती है तो पाकिस्तान बाप-बाप कहकर चिल्ला उठता है।''
यूपी में भाजपा को कितनी सीटें?
भाजपा के 320 सीटों के टारगेट पार करने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, “आप इसे पक्का मान सकते हैं कि चुनाव उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है। बीजेपी लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में सफल होगी।"
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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