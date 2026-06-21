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योग ने सुधारा आंत और मस्तिष्क का बिगड़ा तालमेल, तीन महीने में तनाव-बेचैनी घटी, KGMU-PGI में रिसर्च

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ सुशील सिंह
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आज पूरी दुनिया योग दिवस मना रही है। लखनऊ के केजीएमयू और पीजीआई में हुए रिसर्च में भी योग के महत्व को बताया गया है। यहां हुए रिसर्च के अनुसार योग ने आंत और मस्तिष्क का बिगड़ा तालमेल सुधारा है। तीन महीने में तनाव-बेचैनी घटी है।

योग ने सुधारा आंत और मस्तिष्क का बिगड़ा तालमेल, तीन महीने में तनाव-बेचैनी घटी, KGMU-PGI में रिसर्च

योग से तमाम बीमारियों में राहत मिलती है। खासकर तीन महीने के नियमित योग से आईबीएस मरीजों में दर्द, तनाव और बेचैनी घटती है। लखनऊ के पीजीआई और केजीएमयू में हुए रिसर्च में यह बात सामने आई है। पेट दर्द, गैस, कब्ज में योग से सुधार हुआ है। योग से मरीजों की आंत और मस्तिष्क के बिगड़े तालमेल में सुधार हुआ है। मरीजों में तनाव और बेचैनी कम होने के साथ जीवन की गुणवत्ता भी पहले से बेहतर हुई है। 202 इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम (आईबीएस) रोगियों पर यह शोध किया गया था। शोध को इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योग थेरेपी ने मान्यता दी है।

यह शोध केजीएमयू के गेस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. सुमित रूंगटा, डॉ. संदीप भट्टाचार्या, शोधार्थी दीक्षा देवी व मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉ. आदर्श त्रिपाठी ने किया है। केजीएमयू में इलाज करा रहे 18 से 45 वर्ष के आईबीएस यानी इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम के 202 मरीजों को शोध में शामिल किया गया। इनमें एक समूह के 102 मरीजों ने दवाओं के साथ तीन माह तक नियमित योग किया जबकि दूसरे समूह के रोगियों ने सिर्फ सामान्य उपचार लिया।

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दर्द, तनाव और बेचैनी घटी

अध्ययन में योग करने वाले रोगियों की बेचैन आंत शांत हुई। पेट दर्द,गैस और कब्ज समेत पेट से जुड़ी दूसरी दिक्कतों से बड़ी राहत मिली। इनमें तनाव, चिंता व बेचैनी का स्तर काफी कम हुआ। इनके दिल की धड़कन में सुधार हुआ। पाचन और दिल को नियंत्रित करने वाली तंत्रिका तंत्र की कार्यप्रणाली बेहतर हुई। पेट की दिक्कतों से परेशान मरीजों के मानसिक और सामाजिक जीवन में बड़ा सुधार हुआ। ये सभी पहले से कहीं ज़्यादा खुशहाल महसूस करने लगे।

योग को दिनचर्या में शामिल करें

शोधकताओं ने सुझाव दिया कि दवाओं के साथ योग को नियमित जीवनशैली का हिस्सा बनाने से आईबीएस मरीजों को लंबे समय तक राहत मिल सकती है। योग केवल फिटनेस का साधन नहीं, बल्कि शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने का वैज्ञानिक तरीका है। लिहाजा बीमार व स्वस्थ दोनों लोगों को योग करना चाहिए।

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सात फीसदी तक लोग पीड़ित

डॉ. सुमित रूंगटा के मुताबिक आईबीएस आंत और मस्तिष्क के बीच तालमेल से जुड़ी बीमारी है। इसमें मरीज को बार-बार पेट दर्द, गैस, कब्ज, दस्त और मल त्याग की आदतों में बदलाव की समस्याएं होती हैं। देश के करीब चार से सात प्रतिशत लोग इससे प्रभावित है। यह बीमारी मरीज की दिनचर्या, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। इसके लक्षण पेट में दर्द और मरोड़,कब्ज,दस्त पेट फूलना व गैस बनना और शौच की आदत में बदलाव है।

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‘भ्रामरी’ और ‘ॐ’ के अभ्यास से बच्चों में दमा पर नियंत्रण

वाराणसी। भ्रामरी प्राणायाम और ‘ॐ’ मंत्र का नियमित अभ्यास बच्चों में दमा (अस्थमा) के नियंत्रण में प्रभावी हो सकता है। 8 से 15 वर्ष के बच्चों पर किए गए रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल में पाया गया कि 12 सप्ताह तक दवाओं के साथ इनके अभ्यास से बच्चों में दमा के लक्षणों पर नियंत्रण, जीवन में गुणात्मक सुधार और श्वसन नलिकाओं की सूजन में कमी आई।

यह दावा एम्स दिल्ली के रिटायर बाल चिकित्सा पल्मोनोलॉजी विशेषज्ञ डॉ. सुशील काबरा के शोध में हुआ है। एकेडमिक ऑफ पीडियाट्रिक की ओर से होटल ताज में बाल श्वसन रोगों पर केंद्रित राष्ट्रीय सम्मेलन ‘पेड पल्मोकॉन-2026’ के दौरान उन्होंने पेपर प्रजेंट किया। कहा कि अध्ययन में 110 बच्चों को शामिल किया गया। इनमें एक समूह को सामान्य दवा के साथ ऑनलाइन माध्यम से भ्रामरी प्राणायाम और ‘ॐ’ का अभ्यास कराया गया, जबकि दूसरे समूह को केवल मानक दवा दी गई। 12 सप्ताह बाद योग करने वाले समूह के 68.2 प्रतिशत बच्चों में दमा नियंत्रित पाया गया, जबकि केवल दवा लेने वालों में यह आंकड़ा 38.5 प्रतिशत रहा।

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लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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