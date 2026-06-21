योग ने सुधारा आंत और मस्तिष्क का बिगड़ा तालमेल, तीन महीने में तनाव-बेचैनी घटी, KGMU-PGI में रिसर्च

आज पूरी दुनिया योग दिवस मना रही है। लखनऊ के केजीएमयू और पीजीआई में हुए रिसर्च में भी योग के महत्व को बताया गया है। यहां हुए रिसर्च के अनुसार योग ने आंत और मस्तिष्क का बिगड़ा तालमेल सुधारा है। तीन महीने में तनाव-बेचैनी घटी है।

योग से तमाम बीमारियों में राहत मिलती है। खासकर तीन महीने के नियमित योग से आईबीएस मरीजों में दर्द, तनाव और बेचैनी घटती है। लखनऊ के पीजीआई और केजीएमयू में हुए रिसर्च में यह बात सामने आई है। पेट दर्द, गैस, कब्ज में योग से सुधार हुआ है। योग से मरीजों की आंत और मस्तिष्क के बिगड़े तालमेल में सुधार हुआ है। मरीजों में तनाव और बेचैनी कम होने के साथ जीवन की गुणवत्ता भी पहले से बेहतर हुई है। 202 इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम (आईबीएस) रोगियों पर यह शोध किया गया था। शोध को इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योग थेरेपी ने मान्यता दी है।

यह शोध केजीएमयू के गेस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. सुमित रूंगटा, डॉ. संदीप भट्टाचार्या, शोधार्थी दीक्षा देवी व मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉ. आदर्श त्रिपाठी ने किया है। केजीएमयू में इलाज करा रहे 18 से 45 वर्ष के आईबीएस यानी इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम के 202 मरीजों को शोध में शामिल किया गया। इनमें एक समूह के 102 मरीजों ने दवाओं के साथ तीन माह तक नियमित योग किया जबकि दूसरे समूह के रोगियों ने सिर्फ सामान्य उपचार लिया।

दर्द, तनाव और बेचैनी घटी अध्ययन में योग करने वाले रोगियों की बेचैन आंत शांत हुई। पेट दर्द,गैस और कब्ज समेत पेट से जुड़ी दूसरी दिक्कतों से बड़ी राहत मिली। इनमें तनाव, चिंता व बेचैनी का स्तर काफी कम हुआ। इनके दिल की धड़कन में सुधार हुआ। पाचन और दिल को नियंत्रित करने वाली तंत्रिका तंत्र की कार्यप्रणाली बेहतर हुई। पेट की दिक्कतों से परेशान मरीजों के मानसिक और सामाजिक जीवन में बड़ा सुधार हुआ। ये सभी पहले से कहीं ज़्यादा खुशहाल महसूस करने लगे।

योग को दिनचर्या में शामिल करें शोधकताओं ने सुझाव दिया कि दवाओं के साथ योग को नियमित जीवनशैली का हिस्सा बनाने से आईबीएस मरीजों को लंबे समय तक राहत मिल सकती है। योग केवल फिटनेस का साधन नहीं, बल्कि शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने का वैज्ञानिक तरीका है। लिहाजा बीमार व स्वस्थ दोनों लोगों को योग करना चाहिए।

सात फीसदी तक लोग पीड़ित डॉ. सुमित रूंगटा के मुताबिक आईबीएस आंत और मस्तिष्क के बीच तालमेल से जुड़ी बीमारी है। इसमें मरीज को बार-बार पेट दर्द, गैस, कब्ज, दस्त और मल त्याग की आदतों में बदलाव की समस्याएं होती हैं। देश के करीब चार से सात प्रतिशत लोग इससे प्रभावित है। यह बीमारी मरीज की दिनचर्या, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। इसके लक्षण पेट में दर्द और मरोड़,कब्ज,दस्त पेट फूलना व गैस बनना और शौच की आदत में बदलाव है।

‘भ्रामरी’ और ‘ॐ’ के अभ्यास से बच्चों में दमा पर नियंत्रण वाराणसी। भ्रामरी प्राणायाम और ‘ॐ’ मंत्र का नियमित अभ्यास बच्चों में दमा (अस्थमा) के नियंत्रण में प्रभावी हो सकता है। 8 से 15 वर्ष के बच्चों पर किए गए रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल में पाया गया कि 12 सप्ताह तक दवाओं के साथ इनके अभ्यास से बच्चों में दमा के लक्षणों पर नियंत्रण, जीवन में गुणात्मक सुधार और श्वसन नलिकाओं की सूजन में कमी आई।