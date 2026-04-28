पीली पड़ चुकी पुरानी फोटो ने मिलाया बिछड़ा परिवार; 40 साल बाद पिता से मिलकर फफक पड़े बेटे

कानपुर में एक अनोखा मामला सामने आया है। जब एक पुरानी फोटो ने बिछड़े परिवार को मिला दिया। 40 साल पहले घर छोड़कर निकले चतुरी गुप्ता उर्फ काका हलवाई अपने बेटों से मिले। पत्नी से विवाद के बाद लापता हुए चतुरी को उनके बेटों ने एक पुरानी तस्वीर के जरिए पहचाना गया।

कभी-कभी एक पल का गुस्सा जिंदगी भर की सजा बन जाता है। लगभग 40 साल पहले पत्नी से झगड़ने के बाद घर की दहलीज लांघते वक्त चतुरी गुप्ता उर्फ काका हलवाई को अंदाजा भी न था कि यह कदम उन्हें परिवार से इतना दूर कर देगा कि एक दिन अपने बेटों के सामने वे अजनबी बन जाएंगे। उधर घर में पत्नी की प्रतीक्षा पत्थर होती गई, बच्चे पिता के साये के बिना बड़े हो गए… और इधर खुद चतुरी अपनों के होते भी बेनाम, बेसहारा जिंदगी जीते रहे। चार दशक बाद जब अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी आखिरी सांसों से जूझ रही थी, तब किस्मत ने वो मोड़ लिया, जहां दर्द अपनी चरम सीमा पर था।

40 साल लावारिस की जिंदगी बताई पिता सामने अस्पताल के बिस्तर पर थे तो बेटे सामने असहाय खड़े थे, मगर पहचान कहीं खो चुकी थी। उसी खोई हुई पहचान को लौटाने के लिए बेटों के पास मां की दी पिता की पुरानी, पीली पड़ चुकी तस्वीर ही सहारा बनी। इसके बाद फिर जो हुआ, उसने हर देखने वाले के दिल में ऐसी टीस छोड़ दी, जिसे शब्द देना आसान नहीं। भरे-पूरे परिवार के होते हुए भी 40 वर्षों तक लावारिस सी जिंदगी जी रहे मऊ के चतुरी गुप्ता उर्फ ‘काका हलवाई’ की कहानी रिश्तों की गहराई को झकझोर देती है।

गरीबी, बीमारी ने अपनों ने किया दूर गरीबी, बीमारी और हालात ने उन्हें अपनों से इतना दूर किया कि पहचान तक धुंधली हो गई। शास्त्री नगर काली मठिया में गुमनामी में जीवन बिता रहे काका हलवाई को जब पनकी स्थित नारायणा मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर के आईसीयू में भर्ती कराया गया,तब सामाजिक कार्यकर्ता मुन्ना चौहान ने बिछड़े हुए परिवार को मिलाना संभव कर दिखाया।

मुंबई में रिश्तेदार के जरिए लगा परिवार का पता मुन्ना बताते हैं कि चतुरी गुप्ता उर्फ काका हलवाई को गंभीर हालत में भर्ती कराने के बाद उनके परिवार का पता लगाना जरूरी था। मोहल्ले के लोगों से मुंबई में रहने वाले इनके किसी अशोक गुप्ता नाम के रिश्तेदार के बारे में पता चला। अशोक से संपर्क किया तो वहां से मऊ में काका हलवाई की पत्नी व बच्चों के बारे में जानकारी मिली। वहां संपर्क किया तो सभी ने पहले तिरस्कार कर दिया।

पिता को देख फफक पड़े बेटे नारायणा अस्पताल पहुंचे राजमंगल और राजू गुप्ता पिता को पहचानते नहीं थे। चतुरी गुप्ता को भी बेटों की शक्ल याद नहीं रही। राजमंगल ने मां से मिली पिता की जवानी की पुरानी तस्वीर जो पीली पड़ चुकी थी, उससे चेहरा मिलाने का प्रयास किया। इसके बाद दोनों बेटे पिता को देखकर फूट-फूटकर रोने लगे।