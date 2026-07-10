लखनऊ में आज भी तेज बारिश का येलो अलर्ट; छाता लेकर निकलें, अगले 4 दिन कैसा रहेगा मौसम?

लखनऊ में गुरुवार को हुई तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन कई इलाकों में जलभराव से परेशानी बढ़ गई। मौसम विभाग के अनुसार, मानसून की ट्रफ लाइन उत्तर की ओर खिसकने और अनुकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण शुक्रवार को बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है। इसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

लखनऊ में गुरुवार को हुई बारिश से शहर के लोगों को गर्मी से राहत तो मिली। लेकिन कई इलाके जलमग्न हो गए। जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की ट्रफ लाइन उत्तर में खिसक आई है। साथ ही वेस्ट यूपी में मौसमी परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं जो कि बारिश की तीव्रता बढ़ गई है। इसका असर लखनऊ और आसपास तक भी आ रहा है लेकिन ज्यादा नहीं। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को वर्षा की तीव्रता बढ़ सकती है। जिसके चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है। गुरुवार को टुकड़ों बारिश हुई लेकिन जमकर हुई। लखनऊ में सबसे ज्यादा वर्षा एयरपोर्ट और आशियाना में 27.2 मिलीमीटर दर्ज की गई। सबसे कम कुर्सी रोड, जानकीपुरम विस्तारित क्षेत्र में रही। गुरुवार को दिन का तापमान बारिश और तेज हवा से 1.9 डिग्री सेल्सियस नीचे 33.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस रहा जो कि सामान्य से 1.2 ज्यादा था।

बात अगर अगले चार दिनों के मौसम के पूर्वानुमान की करें तो-

चार दिन का पूर्वानुमान 10 जुलाई अधिकतम- 31

न्यूनतम- 25

11 जुलाई अधिकतम- 30

न्यूनतम- 24

12 जुलाई अधिकतम- 33

न्यूनतम- 24

13 जुलाई अधिकतम- 35

न्यूनतम- 25

इससे पहले लखनऊ में गुरुवार को हुई बारिश से शहर के इलाके जलमग्न हो गए। पेड़ और टहिनयां गिरने से जहां बिजली व्यवस्था चरमरा गई वहीं नाले-नालियां साफ न होने से जगह-जगह जलभराव हुआ। तेज बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी। बारिश में शहर के कई प्रमुख इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई इलाकों में जाम लगा।

पैदल निकलना मुश्किल हो गया नगर निगम के जोन 6 कार्यालय चौक के बाहर पानी भर गया। अपने ही कार्यालय के बाहर नगर निगम पानी नहीं निकलवा पाया। कैसरबाग स्थित स्मार्ट सिटी कार्यालय के बाहर भी सड़क पर पानी भर जाने से लोगों का पैदल निकलना मुश्किल हो गया। कार्यालय आने-जाने वाले कर्मचारियों और आम नागरिकों को जलभराव के बीच रास्ता तलाशना पड़ा। विडंबना यह रही कि स्मार्ट सिटी परियोजना के प्रमुख कार्यालय के सामने ही जलनिकासी व्यवस्था फेल नजर आई।

कृष्णानगर आसाराम रोड पर भी थमा यातायात जोन-5 के आसाराम बापू रोड पर भी कई स्थानों पर पानी भर गया। स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ ही मिनटों की बारिश में सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। जलभराव के कारण दोपहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक दिक्कत हुई।