ये शादी नहीं होने देंगे...मुस्लिम युवक से हिंदू युवती की शादी पर हिंदू संगठन का ऐलान

संक्षेप:

मेरठ में मंडप में 13 फरवरी को होने वाली शादी को लेकर बवाल शुरू हो गया है। हिंदू संगठन पदाधिकारियों ने लव जेहाद का आरोप लगाते हुए इस शादी का विरोध किया।

Feb 08, 2026 08:43 pm IST
मेरठ में गंगानगर स्थित एक मंडप में 13 फरवरी को होने वाली शादी को लेकर बवाल शुरू हो गया है। हिंदू संगठन पदाधिकारियों ने लव जेहाद का आरोप लगाते हुए इस शादी का विरोध किया है और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दी है। ऐलान किया है कि इस शादी को नहीं होने देंगे। शादी के कार्ड पर दूल्हे के दो अलग-अलग नाम को लेकर आरोप लगाए हैं। आरोप लगाया है कि यह मामला लव जेहाद और धर्मांतरण कराने वाले गैंग से जुड़ा है। खुफिया जांच होनी चाहिए। आरोप लगाया कि पुलिस बालिग होने का हवाला देकर पल्ला झाड़ रही है, जबकि पुलिस को जांच करनी चाहिए।

गंगानगर निवासी युवती का लिसाड़ी गेट निवासी मुस्लिम युवक के साथ प्रेम प्रसंग है। दोनों ने 13 फरवरी को शादी करना तय किया। शादी के कार्ड भी छपवाए गए। युवती पक्ष की ओर से जो शादी के कार्ड छपवाए गए, उसमें दूल्हे का नाम साहिल है, जबकि युवक ने अपनी ओर से जो कार्ड छपवाए उनमें दूल्हे का नाम शाहवाज राणा है। शादी के लिए गंगानगर के रिसोर्ट को बुक किया गया। इस शादी को लेकर अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही ने विरोध शुरू कर दिया और ऐलान किया है कि शादी नहीं होने देंगे। आरोप लगाया कि शादी लव जेहाद के तहत की जा रही है। मामले में धर्मांतरण नेटवर्क जुड़ा हुआ है।

माइंडवॉश कर जाल में फंसाया

आरोप लगाया युवती का माइंडवॉश कर उसे जाल में फंसाया गया है। आरोप लगाया कि युवती के पिता नहीं हैं और इसका फायदा उठाया जा रहा है। बताया कि युवती पक्ष की ओर से जो शादी के कार्ड बनवाए गए हैं, उसमें दूल्हे का नाम साहिल है। युवक ने अपनी ओर से बनवाए शादी के कार्ड में दूसरा नाम लिखा है। आरोप लगाया कि लव जेहाद का खेल किया है। सचिन सिरोही की ओर से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल की गई हैं। मुख्यमंत्री समेत यूपी पुलिस को शिकायत भेजी गई है। मेरठ पुलिस को शिकायत भेजी है।

फिलहाल पुलिस ने संज्ञान लिया है। पुलिस की ओर से सफाई दी जा रही है दोनों बालिग हैं और दोनों की मर्जी से शादी हो रही है। मेरठ एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया, शादी करने वाले युवक-युवती दोनों बालिग हैं। युवती के परिजनों ने अभी कोई आपत्ति या शिकायत नहीं की है। पुलिस नियमानुसार उस समय तक कोई कार्रवाई नहीं करेगी, जब तक दोनों पक्ष में से किसी को आपत्ति न हो। परिजन शिकायत देंगे तो जांच की जाएगी

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

