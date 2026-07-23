ये मजदूर का हाथ है कातिया...मां के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचा युवक, सबके सामने लहराने लगा कुल्हाड़ी
लखीमपुर खीरी जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब एक फरियादी अपनी मां के साथ कलेक्ट्रेट पहुंच गया। डीएम के पास शिकायत लेकर पहुंचा युवक अचानक कुल्हाड़ी लहराने लगा और फिल्मी डॉयलाग मारने लगा।
Lakhimpur Kheri News: यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब एक फरियादी अपनी मां के साथ कलेक्ट्रेट पहुंच गया। डीएम के पास शिकायत लेकर पहुंचा युवक अचानक कुल्हाड़ी लहराने लगा और फिल्मी डॉयलाग मारने लगा। यह देख कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों में अफरातफरी मच गई। युवक किसी जमीन के विवाद को लेकर परेशान है। युवक का कहना था कि थाने में कई बार चक्कर लगाए पर उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। युवक के साथ उसकी मां भी डीएम आफिस पहुंची थी। युवक का कुल्हाड़ी लहराते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
निघासन तहसील के सिंगाही थाना के भैरमपुर गांव में रहने वाला राम सिंह गुरुवार को अपनी मां के साथ डीएम आफिस पहुंचा। शिकायती पत्र देकर बताया कि जिस जमीन पर करीब 20 साल से कूड़ा डाल रहा है, उस पर कुछ लोग कब्जा करना चाहते हैं। पूर्व प्रधान पर अभद्रता धमकाने का भी आरोप लगाया। इसको लेकर थाने पर भी शिकायत की गई पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर वह डीएम कार्यालय प्रार्थनापत्र देने आया था। डीएम को प्रार्थनापत्र देने के बाद बाहर निकले रामसिंह ने अचानक कुल्हाड़ी निकाली और लहराना शुरू कर दिया।
कुल्हाड़ी लहराकर क्या बोला किसान
कहता कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कुल्हाड़ी उठी है। पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं हम। कोई भी रिकॉर्ड कर सकता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये कुल्हाड़ी उठाई है। ये मजदूर का हाथ है। फिल्मों में सुना होगा, ये मजदूर का हाथ है कातिया। लोहा को पिघलाकर आकार बदल देता है। मेरा व्यवसाय पंक्चर जोड़ना है। साइकिल से मेरे पिता ने शुरुआत की थी। आज मैं टायर खोलने का काम करता हूं। अच्छे-अच्छे अधिकारियों की सर्विस कर दूंगा। तुम माता जी क्या समझती है, सिस्टम के खिलाफ ऐसे ही आवाज उठाना पड़ेगा। कोई न कोई भगत सिंह को बनेगा। कुल्हाड़ी से वह भ्रष्टाचार खत्म करेगा। कुल्हाड़ी लहराते ही यहां अफरातफरी मच गई। साथ में आई युवक की मां ने आरोप लगाया कि पिछले तीन दिन से वह थाने और प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर लगा रही है पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। युवक का कुल्हाड़ी लहराते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि युवक का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। गांव के लोग रामसिंह पर ही कब्जा कर नाली बनवाने का आरोप लगाया है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।