ये जो फरसा लहरा रहे हैं...; परशुराम जयंती शोभायात्रा के बाद क्यों चर्चा में हैं DSP शुचिता सिंह?

भगवान परशुराम जयंती के मौके पर मेरठ में जुलूस में फरसा लहराए जाने और डंडा लेकर चल रहे कुछ युवकों को महिला डिप्टी एसपी शुचिता सिंह ने सख्त चेतावनी दी। माइक पर चेतावनी दे रहीं डिप्टी SP शुचिता सिंह का वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। यूजर्स इस पर अपने-अपने ढंग से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

UP News : उत्तर प्रदेश के मेरठ में रविवार को परशुराम जयंती के मौके पर जुलूस में फरसा लहराए जाने और डंडा लेकर चलने वाले कुछ युवकों को महिला डिप्टी एसपी शुचिता सिंह ने सख्त चेतावनी दी। माइक पर चेतावनी दे रहीं डिप्टी एसपी शुचिता सिंह का वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में शुचिता सिंह यह कहती सुनी जा रही हैं-‘ये जो ऊपर बैठे हैं, फरसा लहरा रहे हैं, डंडा लिए हुए हैं, सबकी फोटोग्राफी हो रही है। सब पर मुकदमा लिखा जाएगा।’ शुचिता सिंह का यह वीडियो सामने आने के बाद कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। यूजर्स अपने-अपने ढंग से इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जाहिर है कि कुछ प्रतिक्रियाएं पक्ष में हैं तो कुछ तंज का पुट समेटे हुए।

आइए अब जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के केंद्र मेरठ में भगवान परशुराम जयंती के दौरान ऐसा हुआ क्या कि डिप्टी एसपी को मुकदमा दर्ज किए जाने की चेतावनी देनी पड़ी। भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में मेरठ में भव्य शौर्य यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में श्रद्धा और उत्साह का ऐसा संगम देखने को मिला कि शहर की सड़कें जय श्री राम और भगवान परशुराम के उद्घोष से गूंज उठीं। इस बार शौर्य यात्रा में उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुका बुलडोजर विशेष आकर्षण रहा। झांकियों के साथ चल रहे बुलडोजरों से श्रद्धालुओं पर पुष्पवर्षा की गई, जिसने सबका ध्यान खींचा। भगवान परशुराम की यह शौर्य यात्रा चौधरी चरण सिंह विवि परिसर से शुरू हुई। यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। डिप्टी एसपी शुचिता सिंह की ड्यूटी जुलूस में लगी थी। जुलूस में शामिल कुछ युवकों के हाथ में डंडे, फरसे दिखाई पड़े। युवकों द्वारा हाथों में डंडे और फरसे लहराते देख पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया। इसी दौरान डिप्टी एसपी शुचिता सिंह ने हाथ में माइक लेकर डंडे-फरसे लहराने वालों को चेतावनी दी कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया।

वैसे, परशुराम जयंती के मौके पर शहर भर में जुलूस निकले। बताया जा रहा है कि कई स्थानों पर जुलूसों में युवकों ने डंडे और भगवान परशुराम के शस्त्र फरसे का भी प्रदर्शन किया। जुलूस में बुलडोजर भी शामिल किया गया।

शोभयात्रा में शामिल हुआ वांटेड, लहराया फरसा वहीं इस मौके पर अमित मिरिंडा गैंग के सदस्य और वांटेड नितिन कौशिक उर्फ मोनू हाइडिल ने भी खुलेआम फरसे लहराए। मोनू हाइडिल का भी वीडियो और फोटो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हो रहे वीडियो, फोटो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। इस मामले में पुलिस अधिकारियों से शिकायत की गई है।