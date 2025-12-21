Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsye degree college hai koi gurukul nahi principal misbehave LLB student who had arrived wearing tilak
यह डिग्री कॉलेज है कोई गुरुकुल नहीं...तिलक लगाकर पहुंचे एलएलबी के छात्र से प्राचार्य ने की अभद्रता

यह डिग्री कॉलेज है कोई गुरुकुल नहीं...तिलक लगाकर पहुंचे एलएलबी के छात्र से प्राचार्य ने की अभद्रता

संक्षेप:

हरदोई में एलएलबी का एक छात्र तिलक लगाकर डिग्री कॉलेज पहुंचा तो वहां के प्राचार्य ने उससे अभद्रता की। छात्र ने प्राचार्य पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। प्राचार्य द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार की छात्र ने संपूर्ण समाधान में शिकायत की।

Dec 21, 2025 04:49 pm ISTDinesh Rathour हरदोई
share Share
Follow Us on

यूपी के हरदोई में एलएलबी का एक छात्र तिलक लगाकर डिग्री कॉलेज पहुंचा तो वहां के प्राचार्य ने उससे अभद्रता की। छात्र ने प्राचार्य पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। प्राचार्य द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार की छात्र ने संपूर्ण समाधान में शिकायत की। छात्र की शिकायत के बाद प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी। शाहाबाद स्थित बी.एन. डिग्री कॉलेज में विधि पाठ्यक्रम के पहले सेमेस्टर के छात्र अमित यादव ने कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर उमर पर तिलक लगाने को लेकर आपत्तिजनक व्यवहार करने का गंभीर आरोप लगाते हुए तहसील समाधान दिवस में उच्च अधिकारियों को शिकायत देकर इंसाफ की गुहार लगाई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यादव का आरोप है कि वह तिलक लगाकर कॉलेज गया था तो प्राचार्य डॉक्टर उमर ने उसे यह कहकर तिलक हटाकर आने की बात कही कि यह डिग्री कॉलेज है, कोई गुरुकुल नहीं। इससे वह मानसिक रूप से आहत हुआ। इसी कारण वह एलएलबी प्रथम सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म भी नहीं भर पाया है। उसका कहना है कि शिक्षा के मंदिर में इस प्रकार का व्यवहार उसकी धार्मिक आस्था और अधिकारों का हनन है। मामले की जानकारी मिलने पर विश्व हिंदू परिषद की नगर इकाई के अध्यक्ष शुभम वाजपेयी, मंत्री अरुण गुप्ता और कई अन्य कार्यकर्ता बी.एन.डिग्री कॉलेज पहुंचे और उन्होंने छात्र के तिलक लगाने पर कथित दुर्व्यवहार का विरोध जताते हुए प्रधानाचार्य से आपत्ति दर्ज कराई।

साथ ही आगाह किया कि कॉलेज शिक्षा का मंदिर है और किसी भी छात्र के साथ उसकी धार्मिक पहचान या आस्था के आधार पर दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता। अगर भविष्य में किसी भी छात्र के साथ इस तरह की घटना दोहराई गई तो संगठन आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। उधर, कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर उमर ने खुद पर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने तिलक लगाकर कॉलेज आने पर किसी भी छात्र को न तो रोका है और न ही इस विषय में कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इस बारे में पूछे जाने पर शाहाबाद के उप जिलाधिकारी अंकित तिवारी ने बताया कि शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है। मामले की जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें:बिजनौर डीएम के आवास को कुर्क करने का आदेश, मुरादाबाद की कोर्ट ने सुनाया फैसला
ये भी पढ़ें:एक का धंधा, एक से चंदा...अखिलेश का BJP पर हमला, बोले-गोपनीय एजेंसी चला रही सरकार
Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Hardoi News UP Police Student
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |