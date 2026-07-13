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VIDEO: ये ईंटें तुम्हारे सिर पर मार दें...घटिया निर्माण पर भाजपा विधायक का चढ़ा पारा, ठेकेदार को फटकारा

By Dinesh Rathour
लाइव हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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पीलीभीत जिले में हो रही डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग के निर्माण में घटिया सामग्री मिलने पर भाजपा विधायक का पारा हाई हो गया। ठेकेदार को मौके पर ही फटकार लगाई। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 

Pilibhit Bjp MLA Video Viral: यूपी के पीलीभीत जिले में राजकीय डिग्री कालेज में अतिरिक्त कक्षाओं के लिए बनाए जा निर्माणाधीन भवन का बीसलपुर विधायक ने औचक निरीक्षण किया। घटिया निर्माण सामग्री देखकर विधायक विवेक वर्मा का पारा चढ़ गया। मौके पर मौजूद ठेकेदार को जमकर सुनाया। उन्होंने ईंट की गुणवत्ता परखने के लिए दोनों को आपस में मारा। दोनों ईंट खंड-खंड हो गई। इस पर विधायक ने ठेकेदार से कहा, ये ईंटे तुम्हारे सिर पर मार दें? इसके बाद विधायक ने डीएम से फोन कर कार्यदायी संस्था को ब्लैक लिस्ट किए जाने टीम गठित कर निर्माण की जांच कराए जाने को कहा है।

बीसलपुर के राजकीय डिग्री कालेज में 3 करोड़ 96 लाख की लागत से विधायक विवेक वर्मा के प्रयास से बिल्डिंग का निर्माण कराया जा रहा है। रविवार को विधायक ने निर्माणाधीन बिल्डिंग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पीला ईट, रेता आदि निर्माण सामग्री घटिया पाई गई। जिस पर विधायक का पारा चढ़ गया। उन्होंने वहीं से डीएम ज्ञानेंद्र सिंह को फोन लगाते हुए कहा कि मामले की जांच के लिए टीम गठित की जाए। कार्यदायी संस्था को ब्लैक लिस्ट किया जाए। डीएम ने टीम गठित किए जाने का आश्वासन दिया। विधायक के द्वारा किए गए निरीक्षण से हड़कंप मचा हुआ है।

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3.96 करोड़ रुपये की लागत से बन रही नई बिल्डिंग

बीसलपुर में 3.96 करोड़ रुपये की लागत से कॉलेज की नई बिल्डिंग का निर्माण कराया जा रहा है। आरोप है कि ठेकेदार ने सरकारी नियमों और प्रोटोकॉल को ताक रखकर काम शुरू कराया और क्षेत्रीय विधायक को भी इस बारे में कोई सूचना नहीं दी। विधायक को जब इसकी जानकारी हुई तो वह मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य की हकीकत परखी। विधायक को यहां ठेकेदार मनमानी करते नजर आया। घटिया निर्माण कार्य देखकर विधायक ने काम को तुरंत रुकवा दिया।

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क्या बोले विधायक

विधायक विवेक वर्मा का कहना है कि डिग्री कालेज में 3.96 करोड़ की लागत से बिल्डिंग का निर्माण कराया जा रहा है। विधायक बोले, मेरे प्रयास से बन रही बिल्डिंग में घटिया सामग्री का प्रयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधायक ने ठेकेदार को साफ तौर पर चेतावनी दी है कि सरकारी धन की बंदरबांट और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले ऐसे भ्रष्ट ठेकेदारों और गैर जिम्मेदार अधिकारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएम को पूरे मामले से अवगत करा दिया गया है। कार्रवाई कराई जाएगी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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