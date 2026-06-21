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यात्रीगण ध्यान दें, जून के आखिरी हफ्ते में कई ट्रेनों का रूट बदलेगा; बढ़ेंगी मुश्किलें

Ajay Singh वरिष्ठ संवाददाता, बरेली
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ब्लॉक के चलते बरेली में शनिवार को भी अप-डाउन की गई ट्रेनें घंटों विलंब से पहुंचीं। इसकी वजह से यात्रियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। यात्री ट्रेनों के इंतजार में घंटों परेशान हुए। ट्रेनें 11-11 घंटा तक देरी से आईं। रात तक करीब 184 टिकट कैंसिल हुए। 

यात्रीगण ध्यान दें, जून के आखिरी हफ्ते में कई ट्रेनों का रूट बदलेगा; बढ़ेंगी मुश्किलें

Indian Railway News : लखनऊ मंडल के मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़-जंघई खण्ड पर दोहरीकरण के तहत प्री-नॉन इंटरलॉक, नॉन इंटरलॉक काम किए जाने के कारण गाड़ियों का मार्ग परिवर्तन, पुनर्निर्धारण और नियंत्रण कर चलेंगी। 23 से 30 जून तक ब्लॉक है। बनारस-नई दिल्ली-बनारस एक्सप्रेस आदि ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। लखनऊ से बनारस रूट की काफी ट्रेनें प्रभावित होंगी। 23 से 27 जून-15119 बनारस-देहरादून एक्सप्रेस बदले मार्ग जंघई-फाफामऊ-मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ के रास्ते चलाई जायेगी।

ब्लॉक के चलते ट्रेनें रहीं प्रभावित, 11-11 घंटा तक लेट, भीषण गर्मी में बेहाल रहे यात्री

ब्लॉक के चलते बरेली में शनिवार को भी अप-डाउन की गई ट्रेनें घंटों विलंब से पहुंचीं। जिससे यात्रियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। यात्री ट्रेनों के इंतजार में घंटों परेशान हुये। सुबह वाली ट्रेनें रात को पहुंचीं। 11-11 घंटा तक देरी से आईं। रात तक करीब 184 टिकट कैंसिल हुये। अधिकारियों का कहना है, ब्लॉक के जगह नहीं बल्कि लंबे-लंबे ब्लॉक कई सेक्शन में चल रहे हैं। एबीएस से जुड़े ट्रैक पर काम किये जा रहे हैं। जो जुलाई तक कहीं चलेंगे। इसलिए ट्रेनें अधिक प्रभावित हो रही हैं। शुक्रवार को (15715) गरीबनवाज एक्सप्रेस 11 घंटा, (20503) राजधानी एक्सप्रेस 6.00 घंटा, (04830) जोधपुर स्पेशल 4.45 घंटा, (15909) अवध आसाम 2.50 घंटा, (13035) उपासना एक्सप्रेस 1.30 घंटा, (04313) योगनगरी समर स्पेशल 5.30 घंटा, (13429) मालदा एक्सप्रेस 1.15 घंटा, (15654) अमरनाथ एक्सप्रेस 2.20 घंटा, (15910) अवध आसाम एक्सप्रेस भी एक घंटा विलंब से पहुंची। ट्रेनों के विलंब से चलने से रेल यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्रियों को भीषण गर्मी में काफी दिक्कत हुई।

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बादशाहपुर, गौरा एवं मां बाराहा देवी धाम स्टेशनों पर नहीं होगा ठहराव

-28 से 30 जून-15119 बनारस-देहरादून एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग बनारस-प्रयागराज रामबाग-प्रयागराज जं-प्रयाग-माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ के रास्ते चलाई जायेगी। गाड़ी का ठहराव सेवापुरी, परसीपुर, भदोही, मोढ़, सुरियावां, जंघई, बादशाहपुर, गौरा, माँ बेल्हा देवीधाम प्रतापगढ़ स्टेशनों पर नहीं रहेगा।

-22 से 26 जून-15120 देहरादून-बनारस एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़-फाफामऊ-जंघई के रास्ते चलेगी। मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव माँ बाराहा देवी धाम एवं बादशाहपुर स्टेशनों पर नहीं रुकेगी।

-27 से 29 जून-15120 देहरादून-बनारस एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग प्रयागराज जं-प्रयागराज रामबाग-बनारस के रास्ते चलाई जाएगी। मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव माँ बेल्हा देवी धाम, बादशाहपुर, जंघई, सराय कंसराय, सुरियावां, भदोही, परसी पुर एवं सेवापुरी स्टेशनों पर नहीं रहेगा।

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नियंत्रण/पुनर्निर्धारण

-30 जून, 2026 को चलने वाली 15127 बनारस-नई दिल्ली एक्सप्रेस बनारस से 60 मिनट पुनर्निर्धारित 14.30 बजे चलेगी। बादशाहपुर स्टेशन पर प्री-नॉन इंटरलॉक/नॉन इंटरलॉक कार्य किये जाने के कारण 26 से 30 जून, 2026 तक दो मिनट का अस्थाई ठहराव बादशाहपुर के स्थान पर सुवन्सा एवं जंघई स्टेशनों पर प्रदान किया जायेगा।

-26 से 30 जून- 15128 नई दिल्ली-बनारस एक्सप्रेस सुवन्सा स्टेशन से 01.04 बजे एवं जंघई से 01.50 छूटेगी।

-26 से 30 जून- 15127 बनारस-नई दिल्ली एक्सप्रेस जंघई स्टेशन से 15.17 बजे एवं सुवन्सा से 15.42 बजे छूटेगी।

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लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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