आगरा-मथुरा के शहरी इलाकों में घुसा यमुना का पानी, लोगों ने छोड़ा घर; स्कूलों में छुट्टी

UP Flood: आगरा और मथुरा में यमुना ने शहर के कुछ हिस्सों को छू लिया है। यमुना का जलस्तर बेहद खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। मथुरा में बाढ़ के चलते 12वीं तक के स्कूल 9 सितंबर को भी बंद करने के आदेश डीएम ने जारी कर दिए हैं। आगरा में यमुना का पानी खतरे के निशान (499 फीट) से दो फीट ऊपर पहुंच गया है। यहां लोगों ने पलायन शुरू कर दिया है। पॉश कॉलोनियां पानी में डूब गई हैं। दयालबाग, बल्केश्वर, रामबाग जैसे इलाकों में पानी ने तबाही मचा दी है। खासपुर गांव से बल्केश्वर तक रोड पर यमुना बह रही है। फार्म हाउस तक डूब गए हैं। पानी में डूबे इलाकों की बिजली काट दी गई है। उधर, डौकी क्षेत्र में बाढ़ देखने गए तीन दोस्त यमुना में डूब गए।

गोताखोरों ने तीनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक एक की मौत हो गई थी। मथुरा में इस समय यमुना खतरे के निशान (166 मीटर) से 1.63 मीटर ऊपर बह रही है। इससे वृंदावन से जुड़े कुछ शहरी क्षेत्र में, आश्रमों में पानी भर गया है। हालांकि यमुना में ओखला से डिस्चार्ज घटकर 87 हजार क्यूसेक हो गया है, फिर भी जलस्तर खतरनाक लेवल पर बना हुआ है। मथुरा को राहत देने के लिए गोकुल बैराज से 1.60 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है।

गंगा-यमुना का जलस्तर घटने से दादों और टप्पल में राहत अलीगढ़। सांकरा में सोमवार को गंगा का जलस्तर खतरे के निशान नीचे आ गया है। आबादी क्षेत्र की सड़कों पर आया पानी भी कई किलोमीटर पीछे चला गया है। वहीं टप्पल क्षेत्र में भी यमुना का जलस्तर भी घटने लगा है, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है।

ताजमहल के पूर्वी गेट की ओर धीरे-धीरे बढ़ रहा पानी ताजमहल के आसपास भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। दशहरा घाट पूरी तरह पानी में डूबा हुआ है। नदी का पानी धीरे-धीरे करके ताजमहल पूर्वी गेट की तरफ बढ़ रहा है। यमुना नदी के तटीय इलाकों में बसे गांवों में भी बाढ़ का खतरा बन गया है। नदी किनारे खेत में खड़ी फसलें पानी में डूब गई हैं। इससे किसानों का बड़ा नुकसान हो गया है।₹ कुछ जगह तो रास्तों पर पानी भर गया है। इस वजह से ग्रामीणों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। मोक्षधाम का पुराना प्लेटफॉर्म भी तीन दिनों से जलमग्न है। ऐसे में अंतिम संस्कार के लिए लोगों को ऊंचाई पर बने नए प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ रहा है।

कैलाश मंदिर से बलदेव जाने वाला मार्ग भी रोका गया कैलाश गांव पूरी तरह से जलमग्न है। कैलाश महादेव मंदिर के दर्शन भी श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं। यहां मंदिर के गर्भगृह में बाढ़ का पानी पहुंच गया है। कैलाश गांव में मकान डूबे हुए हैं। लोग यहां से पलायन कर चुके हैं। पुलिस ने एहतियातन गांव के बाहर बैरिकेडिंग कर दी है। वहीं, कैलाश से बलदेव को जाने वाला मार्ग भी पुलिस ने बंद कर दिया है। यहां भी भारी जलभराव हुआ है। एहतियातन लोगों को नदी किनारे नहीं जाने दिया जा रहा है। रोड को दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगाकर पूरी तरह बंद कर दिया गया है। यमुना में भीषण बाढ़ के हालात को देखते हुए यहां के स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं।

यमुना किनारा रोड पर कई फुट पानी, कॉलेज की छुट्टी यमुना किनारा मार्ग के अंडर पासों में कई फुट पानी भर गया है। इससे मार्ग पर वाहनों का आवागमन अवरुद्ध हो गया है। मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। लोडिंग वाहन भी गल्ला मंडी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। नदी का पानी बेलनगंज के रिहायशी इलाकों तक पहुंच रहा है। सेकसरियां इंटर कॉलेज मार्ग पर पानी भर गया है। यहां नाले बैक मार रहे हैं। जल निकासी का प्रभावी इंतजाम न होने के चलते स्कूल की छुट्टी के बाद छात्रों को पानी के बीच से गुजरना पड़ रहा है। व्यापारियों व ट्रांसपोर्टरों की धड़कनें तेज हो रही हैं। पश्चिमी उप्र संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के मंडल अध्यक्ष पंकज अग्रवाल ने बताया कि पानी गोदामों तक पहुंचा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा।

आज के ही दिन 1978 में बाढ़ ने बनाया था रिकॉर्ड नौ सितंबर 1978 का दिन था। आगरा में यमुना उफान पर थी। चारों ओर पानी ही पानी था। वाटर वर्क्स पर यमुना का जलस्तर 507 फीट था। शहर के हालात नाजुक थे। अब नौ सितंबर 2025 को शहर में बाढ़ है। लेकिन, जलस्तर 501 फीट है। बाढ़ से शहर के हालात खराब हैं। दर्जनों पॉश कॉलोनियां, 40 से अधिक गांव और हजारों बीघा फसल जलमग्न है। चारों ओर तबाही के निशान हैं। लोगों को रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है।

खुद रोका पानी बल्केश्वर घाट से सटी कॉलोनी में लोगों ने बाढ़ से बचाव का खुद तरीका निकाला है। घाट से सटी कॉलोनी में लोगों ने सीमेंट की बोरियों से उसे कवर कर पानी को रोका। भरे हुए पानी को पंप लगाकर वापस यमुना में फेंका

दयालबाग, बल्केश्वर और रामबाग से पलायन आगरा के शहरी इलाकों में यमुना की बाढ़ का कहर नजर आ रहा है। बल्केश्वर की शिव रेजीडेंसी में पानी पहुंच गया। रजवाड़ा में कमर तक पानी भर गया। यहां लोगों ने पानी रोकने के लिए सीमेंट की दीवार बनाना शुरू कर दिया। रामबाग के कटरा वजीर खां में गुड्डू, विमल, किशन, राहुल, मोहन, महेश सहित करीब 12 लोगों के मकान डूब गए।

स्थिति ये थी कि यहां लोग महिला और बच्चों को निकालने के लिए कूलर के टब का इस्तेमाल करते नजर आए। घर का जरूरी सामान टब में रखकर बाहर निकालने में लगे थे। यहां काली मंदिर और हनुमान मंदिर डूबा गया। यहां प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। बाढ़ के डर से यहां के दर्जनभर परिवार ताला लगाकर घरों से पलायन कर गए हैं।

यमुना पार पानी ने मचा दी तबाही यमुना पार के केके नगर, फाउंड्री नगर स्थित रिवांश रिजॉर्ट और आसपास बनी फैक्ट्रियों के गेट तक पानी पहुंच गया है। इससे रिसॉर्ट की दीवारों में चटकन आ गई है। गेट पर जलभराव की वजह से सोमवार को कई फैक्ट्रियों में कामकाज प्रभावित रहा।