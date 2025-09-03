अलीगढ़ में उफान पर यमुना नदी, दर्जन भर गांवों में घुसा पानी, फसलें और मकान जलमग्न

अलीगढ़ में यमुवना का जल स्तर बढ़ने से एक दर्जन गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। किसानों की कई बीघा फसल जलमग्न हो गई। इसके अलावा किसानों के मकानों में भी नुकसान हो रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाके में कई लोगों को राहत नहीं मिल रही है, हालांकि प्रशासनिक अधिकारी गांव में दौरे पर हैं।

यूपी के अलीगढ़ के टप्पल क्षेत्र में करीब एक दर्जन गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। किसानों की कई बीघा फसल जलमग्न हो गई हैं। इसके अलावा किसानों के मकानों में भी नुकसान हो रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाके में कई लोगों को राहत नहीं मिल रही है, हालांकि प्रशासनिक अधिकारी गांव में दौरे पर हैं। बुधवार को मंडलायुक्त ने मौके का निरीक्षण कर अधीनस्थों को दिशा निर्देश दिए।

पिछले कुछ दिनों से यमुना का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। बुधवार को यमुना ने रौद्र रूप धारण कर लिया। महाराजगढ़, लालपुर, शेरपुर, रामगढ़ी, मारव, ऊटासानी, घरवरा समेत करीब एक दर्जन गांव प्रभावित हुए हैं। यमुना का पानी आबादी क्षेत्र में दाखिल हो गया। बाढ़ की पर गांव में पहले से जगार हो रही थी। ग्रामीणों ने बताया कि सुबह 4 बजे से तेजी से जल स्तर बढ़ गया। पानी आबादी क्षेत्र में घुस गया। लगातार बढ़ते जल स्तर से संपर्क मार्ग भी टूटने वाला है।

सभी गावों की करीब 20 हजार बीघा धान की फसल जलमग्न बताई गई है। बाढ़ के हालातों को देखकर ग्रामीण सहमे हुए हैं। फसल के अलावा मकानों में भी पानी पहुंचा है। इससे उनको भारी नुकसान हो सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें किसी तरह की राहत नहीं दी गई है। प्रशासनिक टीम भ्रमण कर चली जाती है। गांव के बीच बाढ़ चौकी बनाई है, मगर कोई इंतजाम नहीं है। पशुओं का चारा खत्म हो रहा है। बीमारों को उपचार नही मिल पा रहा है।

आयुक्त ने बाढ़ग्रस्त ग्रामों का किया निरीक्षण, तैयारियों का लिया जायजा कमिश्नर संगीता सिंह ने तहसील खैर के टप्पल क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित ग्राम महाराजगढ़ का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रभावित होने वाले गांव महाराजगढ़, शेरपुर, ऊंटासानी, मिर्जापुर, पखोदना, नगला चंडी, नगला रामस्वरूप, नगला अमर सिंह, घरवरा, लालपुर का निरीक्षण कर स्थानीय हालातों की जानकारी ली। नदी किनारे व निचले इलाकों में रह रहे ग्रामीणों से बात कर। राहत व बचाव कार्यों की जानकारी की। उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और किसी भी आपदा की स्थिति में ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। निरीक्षण के दौरान उन्होंने एसडीएम खैर सहित राजस्व, सिंचाई, स्वास्थ्य, पशुपालन, लोनिवि व पुलिस प्रशासन सहित ओखला बैराज के अधिकारियों के साथ बाढ़ से निपटने के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया।