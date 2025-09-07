मथुरा में खतरे के निशान से पांच फीट ऊपर यमुना, आधा वृंदावन जलमग्न, सड़कों पर चल रही नाव

यूपी में गंगा-यमुना दोनों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। एक तरफ बदायूं, शाहजहांपुर में गंगा ने कहर ढाया हुआ है। काशी-प्रयाग में भी बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ मथुरा-वृंदावन और आगरा में यमुना ने जनजीवनस्त अस्तव्यस्त कर दिया है।

काशी-प्रयाग में एक तरफ गंगा चौथी बार कहर बरपाने की तैयारी कर रही हैं तो मथुरा-वृंदावन में यमुना ने जनजीवन अस्तव्यस्त कर दिया है। मथुरा में यमुना नदी में जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यहां हर घंटे दो सेंटीमीटर से ज्यादा जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इससे तटीय क्षेत्रों के साथ अब शहर के बाजारों में भी पानी पहुंचने लगा है। शनिवार की शाम ही यमुना का पानी खतरे के निशान से करीब पांच फीट ऊपर पहुंच गया था। वृंदावन की सड़कों और गलियों में नाव चलानी पड़ रही है। लगभग आधा वृंदावन इस समय जलमग्न दिखाई दे रहा है। निचले इलाकों की आबादी को बाढ़ राहत केन्द्रों व अन्यत्र शरण लेनी पड़ी है। जिला प्रशासन की टीमें लगातार रेस्क्यू कर जलवृद्धि में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं।

यमुना नदी के प्रयाग घाट पर शनिवार शाम छह बजे का जलस्तर खतरे के निशान 166 मीटर से भी 1.25 मीटर ऊपर 167.25 मीटर तक पहुंच गया। अभी भी यहां तेज गति से दिल्ली की ओर से पानी का आना जारी है। इससे अभी भी तेजी के साथ यमुना जलस्तर में बढ़ोतरी होती जा रही है। इसके चलते यहां गोकुल बैराज के सारे गेट खोल दिए गए हैं। यहां पानी का डिस्चार्ज बढ़ाकर अब 1.41 लाख क्यूसेक कर दिया गया है। इसके बावजूद गोकुल बैराज के अप और डाउन स्ट्रीम में पानी की ऊंचाई का अंतर मात्र 4-5 सेंटीमीटर ही चल रहा है।

डाउन स्ट्रीम में पानी घटने पर ही यहां से डिस्चार्ज और ज्यादा बढ़ाया जा सकेगा, वहीं ओखला बैराज से शनिवार सुबह मामूली राहत देकर डिस्चार्ज 2.33 लाख क्यूसेक से घटा कर 1.84 लाख क्यूसेक कर दिया गया है, वहीं ताजेवाला के हथिनी कुंड बैराज से अब पानी के वेग में काफी अंतर आया है। यहां से शनिवार सायं सिर्फ 45 हजार क्यूसेक ही पानी का डिस्चार्ज किया जाने लगा है। इससे दिल्ली में ओखला बैराज और मथुरा ने भी मामूली राहत की सांस ली है।

168 मीटर तक यमुना जलस्तर जाने की संभावना यमुना नदी में तेजी से बढ़ रहे यमुना जलस्तर के अभी भी और बढ़ने की संभावना है। लगातार पानी आने की स्थिति देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि यहां यमुना जलस्तर 168 मीटर तक भी पहुंच सकता है। यदि स्थिति और भी खराब हुई तो जलस्तर के इसके भी पार जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, वहीं अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद जलस्तर में 24 घंटे तक ठहराव की स्थिति बनी रहने की आशंका है।

वृंदावन की कालोनियां जलमग्न वृंदावन में यमुना के रौद्र रूप से बृज क्षेत्र के कई घाट और कॉलोनी जलमग्न हो गए है। भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली वृंदावन भी यमुना के बढ़ते जलस्तर के कारण बाढ़ से ग्रसित है। परिक्रमा मार्ग बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। हालांकि, जलभराव के बाद भी कुछ श्रद्धालु अपने नित्य नियम को सुचारू करते हुए वृंदावन धाम की परिक्रमा अभी भी पानी के बीच से करते हुए दर्शन के लिए जा रहे हैं।

यमुना के उफान से वृंदावन के ज्ञानगुदड़ी, सुदामा कुटी, बंसीवट कालिदह, जगन्नाथ घाट, श्यामकुटी, राजपुर आदि जगहों पर बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। जिसके बाद लोगों को भय सताने लगा है। अब तो वृंदावन की गलियों में नाव भी शुरू हो चुकी है। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ने से सड़कों पर 3-4 फीट तक पानी भर गया है। वहीं यमुना किनारे खादर क्षेत्र में वाराहघाट से लेकर चामुंडा देवी मंदिर तक बसी कॉलोनियों में यमुना का पानी प्रवेश करते हुए बाहर परिक्रमा मार्ग तक आ गया है।

बिजली बंद, द्वारकाधीश मंदिर क्षेत्र में लगाया जाम मथुरा के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने के कारण सुरक्षा कारणों से कई इलाकों की बिजली बंद कर दी गई है। इसके विरोध में क्षेत्र के लोगों ने द्वारकाधीश मंदिर के पास रोड जाम कर दिया। पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची। विद्युत इंजीनियर भी पहुंचे। स्थिति को देखते हुए कुछ क्षेत्रों की लाइट चालू कर दी। इंजीनियरों का कहना था कि अगर पानी बढ़ता है तो लाइट बंद कर दी जाएगी।

आज ही के दिन 1978 की दिखा था रौद्र रूप मथुरा। यमुना में बाढ़ आने पर लोग 1978 में आयी बाढ़ को याद करने लगते हैं। 47 वर्ष पूर्व आज के ही दिन यमुना नदी का रौद्र जलस्तर अपने शीर्ष स्तर पर था। उसके निशान आज भी सिंचाई विभाग में लगे तीन शिलालेखों पर दर्ज हैं।

जिन्होंने वर्ष 1978 में आई बाढ़ का भीषण मंजर देखा है, वह उसे अब भी याद कर लेते हैं। उस बाढ़ ने बहुत नुकसान किककया था। लोगों ने किसी तरह सुरक्षित जगह पहुंच जान बचायी थी। बाढ़ लोगों का बहुत कुछ बहा ले गई। ठीक आज के ही दिन 47 वर्ष पहले (सात सितंबर 1978 को) यमुना नदी का जलस्तर अपने चरम पर था। इसके प्रमाण आज भी सिंचाई विभाग के शिलालेख बयां करते हैं। इस बार भी सात सितंबर को यमुना इस वर्ष के शीर्ष जलस्तर पर पहुंच रही है। हालांकि अभी 1978 जैसी स्थिति नहीं बनी लेकिन फिर भी यमुना लगातार खतरे के निशान से ऊपर बढ़ती जा रही है।