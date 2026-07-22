यमुना एक्सप्रेसवे पर नोएडा-आगरा से आने वालों को मिलने जा रही बड़ी राहत, बलदेव जाना होगा आसान

यमुना एक्सप्रेसवे पर नोएडा या आगरा से आने वालों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। मथुरा के बलदेव जाना आसान हो जाएगा। जिलाधिकारी ने बलदेव पर कट बनाने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है।

यमुना एक्सप्रेस वे पर जल्द ही मथुरा में बलदेव कट की सौगात मिल जाएगी। जिलाधिकारी सीपी सिंह ने यहां पर कट बनाने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। यमुना एक्सप्रेस वे पर बलदेव पर कट देने को जरूरी बताया है। इस कट की मांग काफी समय से चली आरही है। नोएडा या आगरा की ओर से आने वालों को बलदेव जाने के लिए अभी राया कट पर उतरना पड़ता है। आगरा से अगर कोई यमुना एक्सप्रेस वे पर होकर आरहा है तो बलदेव रोड के ऊपर फ्लाईओवर से होते हुए पहले उसे राया कट आना पड़ेगा और फिर करीब 20 किलोमीटर वापस बलदेव जाना पड़ेगा।

इसी तरह दिल्ली से आने वालों को भी पहले राया कट पर उतरना होगा और फिर 20 किलोमीटर बलदेव जाना पड़ता है। यमुना एक्सप्रेस वे पर बलदेव पर कट बनाने के लिए विभिन्न संगठन मांग करते रहे हैं। यमुना एक्सप्रेस वे पर फिलहाल कोई हादसा होता है तो एम्बुलेंस को मथुरा से राया कट होकर जाना पड़ता है।

बलदेव के निकट हादसे के बाद भी हुई थी दिक्कतें यमुना एक्सप्रेस वे पर 16 दिसंबर को बड़ा हादसा हुआ था। इसमें कोहरे के कारण कई वाहन भिड़ गये थे। जिसमें कई बसों में आग लग गई थी। हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना में दमकल की गाड़ियां, एम्बुलेंस और पुलिस प्रशासन को मथुरा से पहले राया कट पहुंचना पड़ा और फिर एक्सप्रेस वे होकर घटनास्थल पर पहुंचा जा सका। अगर बलदेव पर यमुना एक्सप्रेस वे के लिए कट होता तो मदद के लिए ये गाड़ियां लक्षमीनगर या गोकुल बैराज से सीधे बलदेव के लिए निकल जातीं और करीब 40 मिनट पहले पहुंचा जा सकता था।

कट होता तो बच सकती थी कई लोगों की जान जिलाधिकारी ने अब इस बारे में शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। उन्होंने यमुना एक्सप्रेस वे पर बलदेव पर कट बनाये जाने का पक्ष लिया है। जिलाधिकारी ने शासन को लिखा है कि अगर बलदेव पर कट होता तो 16 दिसंबर को वाहनों के टकराने के बाद कई बसों में आग लगने की घटना में झुलसे कई लोगों को बचाया जा सकता था।

कहा है कि यमुना एक्सप्रेस वे पर वाहनों में आग लगने पर प्रशासन तुरंत मदद को दौड़ पड़ा। अगर बलदेव पर यमुना एक्सप्रेस वे के लिए कट होता तो अधिकारी, एम्बुलेंस और दमकल की गाड़ियां करीब 40 मिनट पहले घटनास्थल पर पहुंच जातीं। जिलाधिकारी ने यह भी कहा है कि बलदेव पर यमुना एक्सप्रेस वे पर कट होने से बलदेव में श्रद्धालुओं का न केबल आवागमन सुगम होगा, बल्कि उनकी संख्या भी बढ़ेगी।

बसों से आने वाले लोग लेते हैं रिस्क यमुना एक्सप्रेस वे से होकर बसों से बलदेव आने वाले लोग यमुना एक्सप्रेस वे पर खप्परपुर पर उतरते हैं। बसों से एक्सप्रेस वे पर उतरने के बाद ये लोग जान जोखिम में डालकर एक्सप्रेस वे से ढलान पर होते हुए बलदेव रोड पर उतरते हैं और वहां से टैंपो द्वारा बलदेव पहुंचते हैं।