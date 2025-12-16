यमुना एक्सप्रेसवे हादसा: मृतकों के परिजन मिलेंगे को 2-2 लाख रुपये, रोडवेज भी देगा मुआवजा

संक्षेप: यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे के कारण 5 बसें और कारें आपस में भिड़ गईं, जिसके बाद गाड़ियों में आग ल गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक घायल हो गए। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार मुआवजा देने का ऐलान किया है।

यूपी के मथुरा में मंगलवार तड़के एक दर्दनाक हादसा हो गया। यमुना एक्सप्रेसवे पर माइलस्टोन 127 के निकट कोहरे के कारण 5 बसें और एक कार भिड़ गईं। घटना के बाद इन सभी वाहनों में आग लग गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत जबकी 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सीएम योगी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए मुआवजे की घोषणा की है।

मथुरा में तड़के साढ़े चार बजे हुए भीषण हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लेते हुए अधिकारियों को मौके पर जायजा लेने का निर्देश दिया। साथ ही मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये मुआवजा देने की भी घोषणा की। इसके अलावा रोडवेज ने भी मुआवजे का ऐलान किया। रोडवेज बस के मृतकों को रोडवेज 5-5 लाख रुपये देगी।

कुहासा के कारण हुआ हादसा जानकारी के मुताबिक प्राइवेट बसें तड़के कानपुर से दिल्ली की ओर जा रही थी। इस दौरान मथुरा में माइलस्टोन 127 के पास कुहासा के कारण 5 बसें और 4 कारें आपस में भिड़ गईं। भिड़ंत के बाद गाड़ियों में आग लग

गई। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए। उधर, सूचना मिलने के बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने के प्रयास शुरू हो गए। कई एंबुलेंस मौके पर पहुंच गईं, जिनके द्वारा घायलों को अस्पताल भेजा जाने लगा।