Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsYamuna Expressway fire accident Families of deceased will get 2 lakh each roadways will also provide compensation
यमुना एक्सप्रेसवे हादसा: मृतकों के परिजन मिलेंगे को 2-2 लाख रुपये, रोडवेज भी देगा मुआवजा

यमुना एक्सप्रेसवे हादसा: मृतकों के परिजन मिलेंगे को 2-2 लाख रुपये, रोडवेज भी देगा मुआवजा

संक्षेप:

यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे के कारण 5 बसें और कारें आपस में भिड़ गईं, जिसके बाद गाड़ियों में आग ल गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक घायल हो गए। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार मुआवजा देने का ऐलान किया है। 

Dec 16, 2025 09:17 am ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, मथुरा
यूपी के मथुरा में मंगलवार तड़के एक दर्दनाक हादसा हो गया। यमुना एक्सप्रेसवे पर माइलस्टोन 127 के निकट कोहरे के कारण 5 बसें और एक कार भिड़ गईं। घटना के बाद इन सभी वाहनों में आग लग गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत जबकी 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सीएम योगी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए मुआवजे की घोषणा की है।

मथुरा में तड़के साढ़े चार बजे हुए भीषण हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लेते हुए अधिकारियों को मौके पर जायजा लेने का निर्देश दिया। साथ ही मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये मुआवजा देने की भी घोषणा की। इसके अलावा रोडवेज ने भी मुआवजे का ऐलान किया। रोडवेज बस के मृतकों को रोडवेज 5-5 लाख रुपये देगी।

कुहासा के कारण हुआ हादसा

जानकारी के मुताबिक प्राइवेट बसें तड़के कानपुर से दिल्ली की ओर जा रही थी। इस दौरान मथुरा में माइलस्टोन 127 के पास कुहासा के कारण 5 बसें और 4 कारें आपस में भिड़ गईं। भिड़ंत के बाद गाड़ियों में आग लग

गई। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए। उधर, सूचना मिलने के बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने के प्रयास शुरू हो गए। कई एंबुलेंस मौके पर पहुंच गईं, जिनके द्वारा घायलों को अस्पताल भेजा जाने लगा।

इस मामले में मथुरा के एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि बलदेव थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह साढ़े चार बजे कम विज़िबिलिटी के कारण सात बसें और तीन छोटी गाड़ियां टकरा गईं, जिससे गाड़ियों में आग लग गई। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और रेस्क्यू में जुट गईं। अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 25 से अधिक लोग घायल हुए हैं।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
