आगरा में यमुना ने तोड़ा डेढ़ दशक पुराना रिकार्ड, अब 1978 के जलस्तर के करीब बढ़ रहा पानी

आगरा में अब पानी वर्ष 1978 में आई बाढ़ के रिकार्ड को तोड़ने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश और एक अगस्त को हथिनी कुंड बैराज से नदी में छोड़े 3.29 लाख क्यूसेक पानी से आगरा में बाढ़ आ गई है। बाढ़ ने 15 साल पुराना बाढ़ का रिकार्ड तोड़ दिया है।

आगरा में यमुना में आई बाढ़ ने आगरा में 15 साल पुराना रिकार्ड ध्वस्त कर दिया है। वाटर वर्क्स पर जलस्तर 500.1 फीट पहुंच गया है, जिसने नदी के तटवर्ती इलाकों सहित गांवों में तबाही मचा दी है। फसल और मकान डूब गए हैं। अब पानी वर्ष 1978 में आई बाढ़ के रिकार्ड को तोड़ने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश और एक अगस्त को हथिनी कुंड बैराज से नदी में छोड़े 3.29 लाख क्यूसेक पानी से आगरा में बाढ़ आ गई है। बाढ़ ने 15 साल पुराना बाढ़ का रिकार्ड तोड़ दिया है। साल 2010 की बाढ़ में वाटर वर्क्स पर जलस्तर 499.6 फुट पहुंचा था। इस वक्त गोकुल बैराज से नदी में 1.52 लाख क्यूसेक छूटा था।

साल 2023 की बाढ़ में यमुना का जलस्तर वाटर वर्क्स पर 499.3 फुट पहुंचा था। इस साल गोकुल बैराज से नदी में 1.48 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। इस साल गोकुल बैराज से नदी में रविवार रात आठ बजे 1,58,459 लाख क्यूसेक पानी चल रहा है। इसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। परिणाम स्वरूप वाटर वर्क्स पर जलस्तर 500.1 फुट हो गया है। तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है।

आलम ये है कि पानी अब 1978 में आई बाढ़ के रिकार्ड की ओर तेजी से बढ़ रहा है। वर्ष 1978 की बाढ़ में जलस्तर 507 फुट पर पहुंच गया था। गोकुल बैराज से नदी में 1.93 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। बाढ़ नियंत्रण कक्ष की मानें तो आगरा में बाढ़ की चेतावनी का स्तर 495 फुट, बाढ़ के खतरे का निशान 499 फुट और हाई फ्लड लेवल 507 फुट है। गोकुल बैराज से नदी में छूटने वाला पानी 24 घंटे में आगरा पहुंचता है।

कैलाश मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचा पानी नदी में आई बाढ़ ने आगरा में तबाही मचा दी है। पानी कैलाश मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच गया है। गांव में आधे-आधे मकान डूबे हुए हैं। लोग जरूरी सामान निकालकर छतों पर ले जा रहे हैं। ग्रामीणों की रात की नींद उड़ी हुई है। प्रशासन लोगों से गांव खाली करके राहत कैंप में शरण लेने की अपील कर रहा है। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सहमे हुए हैं। उनका कहना है कि इस बार यमुना मैया रुकने का नाम नहीं ले रही हैं।

पूर्वांचल में फिर रौद्र रूप में गंगा वहीं, पूर्वांचल में गंगा एक बार फिर अपने रौद्र रूप में आ चुकी हैं। इस सीजन में यह पांचवां मौका है जब गंगा के जलस्तर में वृद्धि हुई है। बलिया में पहले से ही गंगा खतरा बिंदु से ऊपर बह रहीं हैं। वाराणसी में घाटों पर पानी भरने से तर्पण करने वालों को सड़कों और गलियों में बैठना पड़ रहा है।

बनारस में गंगा के जलस्तर में रविवार को भी बढ़ाव जारी रहा। शाम छह बजे तक तीन सेमी प्रतिघंटा की रफ्तार थी। जलस्तर चेतावनी बिंदु से आधा मीटर से भी कम दूर है। सभी घाट जलमग्न हो गए हैं। वरुणा किनारे के आठ मोहल्लों में बाढ़ का पानी पहुंच गया है। सात राहत शिविर खोल दिए गए हैं। यहां करीब 150 से ज्यादा परिवारों के 600 से अधिक लोग ने आश्रय डाला है।