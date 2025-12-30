पुलिस अफसरों और थानेदारों पर भी नजर रखेगा यक्ष एप, मॉनीटरिंग का भी बड़ा हथियार

संक्षेप: अपराधियों ही नहीं पुलिस अफसरों और थानेदारों पर भी यक्ष एप निगरानी रखेगा। अधिकारियों के लिए मतहतों की मॉनीटरिंग का भी यह बड़ा हथियार है। गैंगस्टर-हिस्ट्रीशीटर का ब्योरा फीड न होने पर अफसरों को अलर्ट तक मिलेगा।

पुलिस मंथन में लांच ‘यक्ष एप’ सिर्फ अपराधियों पर ही नहीं बल्कि जिलों में तैनात पुलिस अफसरों, थानेदारों व बीट सिपाही पर भी नजर रखेगा। किसी जिले में अगर थाना व बीट स्तर पर गैंगस्टर, हिस्ट्रीशीटर और अन्य अपराधियों का डाटा समय से नहीं फीड किया जा रहा या बीट सत्यापन में लापरवाही हो रही है, तो इसका अलर्ट एसटीएफ मुख्यालय के अलावा बड़े अफसरों तक भी पहुंचेगा। अलर्ट (पॉप) पर संबंधित पुलिसकर्मी को एक चेतावनी दी जाएगी। इसके बाद भी लापरवाही पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

यक्ष एप का कंट्रोल रूम एसटीएफ मुख्यालय में काम करने लगा है। इसमें तैनात पुलिसकर्मियों को विशेष ट्रेनिंग दी गई है। इससे प्रदेश के सभी 75 जिलों से डाटा फीडिंग पर निगरानी रखी जा रही है। इसमें कोई भी दिक्कत आने पर जिलों के पुलिसकर्मियों को ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है। इस एप का लोकापर्ण 27 दिसंबर को मुख्यमंत्री ने पुलिस मुख्यालय में किया था। डीजीपी राजीव कृष्ण और एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने इस एप का पूरा परीक्षण करने के बाद इसे तैयार किया है।

पुलिस प्रगति एक क्लिक पर यक्ष एप कंट्रोल रूम का नोडल अधिकारी एसटीएफ के डिप्टी एसपी दीपक कुमार सिंह को बनाया गया है। नोडल अधिकारी के मुताबिक कंप्यूटर की स्क्रीन पर किसी भी जिले का अपडेट लिया जा सकता है। जिले का नाम सेलेक्ट करते ही वहां से फीड हर डाटा स्क्रीन पर दिख जाएगा। अगर किसी बीट सिपाही या थानेदार ने कोई जानकारी देने में देरी की है, तो उसका अलर्ट आ जाता है। साथ ही अपराधियों से जुड़े किस कॉलम में सूचना पूरी नहीं दी गई है, यह भी फ्लैश होने लगता है। संदिग्ध अपराधियों के फोटो कॉलम में कौन सी फोटो लोड हो रही है, यह भी दिखाई पड़ता है।

दुनिया की कोई भी भाषा समझने सक्षम वायल सैम्पल (आवाज का नमूना) का डाटा सबसे महत्वूपर्ण भूमिका अदा करेगा। अगर किसी अपराधी या संदिग्ध व्यक्ति की आवाज का नमूना लिया जाता है और उसकी उसका मेल पहले से फीड आवाज से हो जाता है तो तुरन्त इस बारे में पता चल जाएगा। खास बात यह है कि दुनिया की किसी भी भाषा में अपराधी बोले, यक्ष एप उसका मिलान कर लेगा।

चार्जशीट लगते ही दिखेगा पूरा ब्योरा सीसीटीएनएस पर मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस जब भी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करेगी, उससे जुड़े अपराधी का पूरा ब्योरा एप पर दिखने लगेगा। इससे उससे जुड़ी और जानकारियां अपडेट की जा सकेंगी। साथ ही उस अपराधी से संबंधित हर जिले की पुलिस को पूरी सूचना मिल जाएगी।

यह भी होगा इस एप से -थानों की बीट व्यवस्था पहले से मजबूत होगी

-जिला बदर, वांछित अपराधियों का हर अपडेट मिलता रहेगा

-सजायाफ्ता अपराधियों की लगातार निगरानी

-एआई आधारित फेस रिकगिनशन से संदिग्ध अपराधियों की पहचान

-क्राइम जीपीटी से अपराध संबंधी हर डाटा का विश्लेषण

-अपराध से जुड़े प्रश्न साधारण भाषा में पूछने की सुविधा