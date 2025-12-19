Hindustan Hindi News
यही कसूर मैं बार-बार करता रहा... कफ सिरप को लेकर CM योगी ने अखिलेश पर ऐसे किया पलटवार

यही कसूर मैं बार-बार करता रहा... कफ सिरप को लेकर CM योगी ने अखिलेश पर ऐसे किया पलटवार

संक्षेप:

उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र से ठीक पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कफ सिरप को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। सीएम योगी ने कहा कि कफ सिरप का मामला नशे और तस्करी से जुड़ा हुआ है। इसकी जांच सरकार विभिन्न एजेंसियों से करा रही है।

Dec 19, 2025 11:49 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र से ठीक पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कफ सिरप को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। सीएम योगी ने कहा कि कफ सिरप का मामला नशे और तस्करी से जुड़ा हुआ है। इसकी जांच सरकार विभिन्न एजेंसियों से करा रही है। सीएम योगी ने दावा किया कि कफ सिरप कांड में शामिल माफियाओं के सपा से संबंध हैं। कफ सिरप का पैसा कहां-कहां गया है इसकी जांच हो रही है। योगी ने एक मशहूर शेर के जरिए अखिलेश यादव पर तंज भी कसा। कहा कि उनकी स्थिति उस व्यक्ति जैसी है जो अपनी गलतियां सुधारने के बजाय दूसरों पर आरोप लगाता है। उनके लिए तो यही कहा जा सकता है कि यही कसूर मैं हर बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा नेता अपनी पार्टी के भीतर पनप रहे माफियावाद को देखने के बजाय सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठा रही है। कफ सिरप तस्करी में 'सपा कनेक्शन का भी सीएम योगी ने दावा किया। कहा कि हमारी जांच जारी है और अभी तक जितने लोग पकड़े गए है उनके तार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच होने दीजिये दूध का दूध पानी का पानी हो जायेगा।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कफ सिरप नशे के लिए इस्तेमाल होता था। इसकी तस्करी के खिलाफ यह कार्रवाई खुद सरकार के निर्देश पर शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों के अवैध उपयोग की जानकारी मिलते ही सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। बड़े पैमाने पर तस्करी पकड़ी गई है और व्यापक गिरफ्तारियां हुई हैं।

योगी आदित्यनाथ ने सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि हर व्यक्ति जानता है कि प्रदेश के हर माफिया का संबंध सपा से रहा है। प्रारंभिक जांच में यह साफ हो गया है कि कफ सिरप तस्करी में जिन लोगों को पकड़ा गया है, उनके तार समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के अपराधों और माफिया को संरक्षण देने के मामले में समाजवादी पार्टी पहले से ही कुख्यात रही है।

पैसे के लेन-देन की हो रही है जांच

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह मामला केवल तस्करी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके विभिन्न पहलुओं की गहराई से जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस और जांच एजेंसियां इस बात का पता लगा रही हैं कि तस्करी से कमाए गए पैसे किन-किन रसूखदार लोगों के पास गए हैं। मुख्यमंत्री ने कड़े लहजे में चेतावनी दी कि इस रैकेट में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उसके राजनीतिक संबंध कितने ही गहरे क्यों न हों।

अखिलेश लगातार कर रहे हमले

गौरतलब है कि कफ सिरप को लेकर अखिलेश यादव लगातार सरकार पर हमले कर रहे हैं। एक दिन पहले गुरुवार को भी प्रेस कांफ्रेंस कर अखिलेश ने कहा कि कालीन भैया की तरह कोडीन भैया खुलेआम घूम रहे हैं और कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि कफ सिरप हजारों करोड़ का घोटाला है।

उन्होंने कहा कि प्रधान सांसद के क्षेत्र वाराणसी से इतना बड़ा घोटाला चल रहा था। हजारों करोड़ के घोटाले तार वाराणसी के बगल के जिले (जौनपुर) से जुड़ रहे हैं। इसमें 700 कंपनियां जुड़ी हैं। छोटी-छोटी घटनाओं पर बुलडोजर चलाने वाली सरकार का खिलौना बुलडोजर कहां है। क्या मुख्यमंत्री के खिलौना बुलडोजर का ड्राइवर भाग गया है या चाभी खो गई। अखिलेश का इशारा जौनपुर के पूर्व सांसद की ओर था।