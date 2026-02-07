यहां का सांसद हूं, एक मुल्ला नहीं बोलेगा...सिंचाई विभाग के अफसरों के सामने BJP एमपी के बिगड़े बोल
अलीगढ़ सांसद गौतम ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ कोल रजवाहा (नहर) को खाली कराए जाने के मुद्दे पर बातचीत के दौरान कथित तौर पर आपत्तिजनक और सांप्रदायिक टिप्पणी की।
अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सांसद सतीश गौतम एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। सांसद गौतम ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ कोल रजवाहा (नहर) को खाली कराए जाने के मुद्दे पर बातचीत के दौरान कथित तौर पर आपत्तिजनक और सांप्रदायिक टिप्पणी की। कहा कि सांसद हूं यहाँ का, एक मुल्ला नहीं बोलेगा। मामला कोल रजवाहा (नहर) को खाली कराए जाने से जुड़ा है, जिसकी वजह से सिंचाई विभाग के अधिकारियों के जल शक्ति मंत्री की बैठक चल रही थी। बैठक के बाद सांसद ने अधिकारियों के सामने ही अपनी बात रखते हुए विवादित टिप्पणी कर दी। सांसद ने कहा कि यहाँ का सांसद हूँ, एक मुल्ला नहीं बोलेगा। यहाँ एक परिंदा भी जब उड़ेगा जब हमसे इजाजत ले लेगा।
सांसद की इस तरह की भाषा शैली और सांप्रदायिक टिप्पणी को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में आलोचना शुरू हो गई है। विपक्ष ने सांसद के बयान को समाज को बांटने वाला और उनकी संवैधानिक पद की गरिमा के खिलाफ बताया है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन बैठक में मौजूद अन्य लोगों के बीच सांसद के बिगड़े बोल चर्चा का विषय बन गए हैं। इससे पहले सांसद मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह की मीटिंग में शामिल हुए।
केंद्रीय बजट 2026-27 से विकसित भारत के संकल्प को नई गति: स्वतंत्र देव सिंह
अलीगढ़ पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सर्किट हाउस सभागार में जनप्रतिनिधियों के साथ आने वाले बजट को लेकर एक मीटिंग की। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को आत्मनिर्भर, सशक्त और समावेशी विकास की ओर तेज़ी से आगे ले जाने वाला है। उन्होंने कहा कि यह बजट केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ठोस नीतियों के माध्यम से ज़मीन पर परिणाम देने वाला बजट है, जो विकसित भारत @2047 के संकल्प को मजबूती प्रदान करता है। स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि बजट में ग्रामीण भारत के उत्थान को विशेष प्राथमिकता दी गई है।
महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल के माध्यम से खादी, हस्तकला, ओडीओपी, कौशल-विकास और ब्रांडिंग को वैश्विक बाज़ार से जोड़कर गांवों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। पशुपालन और कृषि से जुड़ी योजनाओं से किसानों की आय बढ़ाने की ठोस व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि शहरी विकास के क्षेत्र में टियर-2 और टियर-3 शहरों को विकास के नए केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। आधुनिक अधोसंरचना, बेहतर परिवहन और उच्च-गति रेल कॉरिडोर से कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी, जिससे औद्योगिक निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए सस्ती वित्तीय सहायता, ऋण गारंटी और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर व्यापार को सरल बनाया गया है।
स्वास्थ्य क्षेत्र को सशक्त आधार
मंत्री ने कहा कि सरकार ने कैंसर उपचार में प्रयुक्त 17 जीवनरक्षक दवाओं को कस्टम ड्यूटी से मुक्त कर आमजन को बड़ी राहत दी है, जिससे इलाज अधिक सस्ता और सुलभ होगा। इसके साथ ही जिला स्तर पर आधुनिक इमरजेंसी एवं ट्रॉमा सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिससे ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों के लोगों को गंभीर उपचार के लिए बड़े शहरों की ओर नहीं जाना पड़ेगा। मंत्री ने बजट को युवा भारत की ऊर्जा और उद्यमिता का रोडमैप बताते हुए कहा कि विदेश यात्रा और विदेश में शिक्षा को पहले की तुलना में अधिक सुलभ बनाया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल क्रिएटिव लैब की स्थापना से विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकी एवं रचनात्मक कौशल से जोड़ा जाएगा। एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये का विशेष फंड सृजित कर युवाओं को रोजगार मांगने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाया गया है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।और पढ़ें