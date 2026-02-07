यहां का सांसद हूं, एक मुल्ला नहीं बोलेगा...सिंचाई विभाग के अफसरों के सामने BJP एमपी के बिगड़े बोल

संक्षेप: अलीगढ़ सांसद गौतम ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ कोल रजवाहा (नहर) को खाली कराए जाने के मुद्दे पर बातचीत के दौरान कथित तौर पर आपत्तिजनक और सांप्रदायिक टिप्पणी की।

अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सांसद सतीश गौतम एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। सांसद गौतम ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ कोल रजवाहा (नहर) को खाली कराए जाने के मुद्दे पर बातचीत के दौरान कथित तौर पर आपत्तिजनक और सांप्रदायिक टिप्पणी की। कहा कि सांसद हूं यहाँ का, एक मुल्ला नहीं बोलेगा। मामला कोल रजवाहा (नहर) को खाली कराए जाने से जुड़ा है, जिसकी वजह से सिंचाई विभाग के अधिकारियों के जल शक्ति मंत्री की बैठक चल रही थी। बैठक के बाद सांसद ने अधिकारियों के सामने ही अपनी बात रखते हुए विवादित टिप्पणी कर दी। सांसद ने कहा कि यहाँ का सांसद हूँ, एक मुल्ला नहीं बोलेगा। यहाँ एक परिंदा भी जब उड़ेगा जब हमसे इजाजत ले लेगा।

सांसद की इस तरह की भाषा शैली और सांप्रदायिक टिप्पणी को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में आलोचना शुरू हो गई है। विपक्ष ने सांसद के बयान को समाज को बांटने वाला और उनकी संवैधानिक पद की गरिमा के खिलाफ बताया है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन बैठक में मौजूद अन्य लोगों के बीच सांसद के बिगड़े बोल चर्चा का विषय बन गए हैं। इससे पहले सांसद मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह की मीटिंग में शामिल हुए।

केंद्रीय बजट 2026-27 से विकसित भारत के संकल्प को नई गति: स्वतंत्र देव सिंह अलीगढ़ पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सर्किट हाउस सभागार में जनप्रतिनिधियों के साथ आने वाले बजट को लेकर एक मीटिंग की। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को आत्मनिर्भर, सशक्त और समावेशी विकास की ओर तेज़ी से आगे ले जाने वाला है। उन्होंने कहा कि यह बजट केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ठोस नीतियों के माध्यम से ज़मीन पर परिणाम देने वाला बजट है, जो विकसित भारत @2047 के संकल्प को मजबूती प्रदान करता है। स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि बजट में ग्रामीण भारत के उत्थान को विशेष प्राथमिकता दी गई है।

महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल के माध्यम से खादी, हस्तकला, ओडीओपी, कौशल-विकास और ब्रांडिंग को वैश्विक बाज़ार से जोड़कर गांवों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। पशुपालन और कृषि से जुड़ी योजनाओं से किसानों की आय बढ़ाने की ठोस व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि शहरी विकास के क्षेत्र में टियर-2 और टियर-3 शहरों को विकास के नए केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। आधुनिक अधोसंरचना, बेहतर परिवहन और उच्च-गति रेल कॉरिडोर से कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी, जिससे औद्योगिक निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए सस्ती वित्तीय सहायता, ऋण गारंटी और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर व्यापार को सरल बनाया गया है।