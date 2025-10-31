यादवों पर टिप्पणी की तो गोली मार दूंगा; सांसद रवि किशन को फोन पर मिली जान से मारने की धमकी

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा सांसद रवि किशन को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। ये धमकी सांसद के निजी सचिव के फोन पर दी गई है। धमकी देने वाला युवक बिहार का बताया जा रहा है।

गोरखपुर से भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। ये धमकी सांसद के निजी सचिव के फोन पर दी गई है। इस संबंध में निजी सचिव ने गोरखपुर के एसएसपी से मुलाकात करके आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। शिकायत में सांसद की सुरक्षा बढ़ाने और धमकी देने वाले युवक की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जानकारी के अनुसार अजय कुमार यादव ने सांसद रवि किशन के निजी सचिव शिवम द्विवेदी को फ़ोन किया। फोन पर उसने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इसके बाद खुली धमकी देते हुए कहा, रवि किशन यादवों पर टिप्पणी करते हैं, इसलिए मैं उन्हें गोली मार दूँगा! इस पर निजी सचिव शिवम द्विवेदी ने साफ़ कहा कि सांसद ने कभी भी किसी समुदाय के खिलाफ कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की है। इतना सुनते ही आरोपी अजय यादव भड़क उठा और सांसद व उनके सचिव दोनों को गालियाँ देने लगा। उसने यहां तक कहा कि - मुझे तुम्हारी हर गतिविधि की जानकारी है, जब चार दिन बाद बिहार आओगे तो जान से मार दूँगा।

साथ ही उसने धार्मिक टिप्पणी भी की। बताया जा रहा है कि अजय यादव ने बातचीत के दौरान भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव के उस बयान का समर्थन किया, जिसमें उन्होंने राम मंदिर की जगह अपस्ताल बनाने की बात कही थी। आरोपी ने इस दौरान भगवान श्रीराम और राम मंदिर को लेकर भी आपत्तिजनक शब्द कहे। सांसद को धमकी देने वाला युवक बिहार के आरा जिले का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।