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सपा को जिताने के लिए यादव-मुसलमान ने हिंदुओं का वोट काटा, ओपी राजभर का बड़ा दावा

By sandeep
लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी में वोटर लिस्ट में छूटे नाम जुड़वाने के लिए सीएम योगी ने भाजपा नेताओं को नए मतदाता जोड़ने का टास्क दिया है। वहीं अखिलेश यादव के दूसरे राज्यों के लोगों को वोटर बनाने के आरोप पर ओपी राजभर ने पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा को जिताने के लिए यादवों और मुसलमानों ने हिंदुओं के वोट कटवाए।

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ओम प्रकाश राजभर

यूपी में वोटर लिस्ट में छूटे हुए और नए नामों को जुड़वाने का मोर्चा अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाल लिया है। जिसके लिए शनिवार को भाजपा नेताओं की बड़ी बैठक हुई। जिसमें सभी को नए मतदाता जुड़वाने का टास्क दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री ने मतदाता सूची से 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम कटने की बात कही थी। जिसके बाद भाजपा वोटर जोड़े अभियान पूरे प्रदेश में चलाएगी। वहीं सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि दूसरे राज्यों के लोगों को लाकर वोटर बनाने की योजना बनाई जा रही है। जिस पर सुभासपा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने सपा अध्यक्ष पर निशान साधा।

उन्होने कहा कि अखिलेश यादव झूठ बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए यादवों और मुसलमानों ने मिलकर हिंदू मतदाताओं का वोट काटा है। जब यह जानकारी सामने आई है। पता चला कि मेरठ में एक ही परिवार के 20 सदस्यों के नाम वोटर लिस्ट से गायब थे, जबकि परिवार के ये सभी सदस्य अपने घरों में ही मौजूद हैं। इसलिए अखिलेश यादव का आरोप बेबुनियाद है। जो लोग भारत में हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा। अगर किसी का नाम काटा गया है, तो उसे फिर से जोड़ा जाएगा।

आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में एक माह का मतदाता जोड़ो अभियान चलाएगी। यह मुहिम 19 नवंबर से 19 दिसंबर तक चलेगी। आगामी 22, 23 और 24 नवंबर को पूरी पार्टी बूथ पर दिखेगी। प्रदेश के 1.73 लाख बूथों पर पूरी पार्टी नजर आएगी। बूथ अध्यक्ष से प्रदेश अध्यक्ष तक और वार्ड मेंबर से लेकर मंत्री तक सभी इस दौरान सक्रिय रहकर नये और छूटे हुए मतदाताओं के वोट बनवाएंगे। पार्टी का युवा और महिला मोर्चा अलग-अलग तिथियों में विशेष अभियान चलाएंगे। उसमें भी पार्टीजन जुटेंगे। पार्टी ने 17 नवंबर को निर्वाचन आयोग द्वारा संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण (एसएसआर) की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होते ही 19 नवंबर से उसे लेकर हर घर तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। जो भी नाम छूटे हैं, उन्हें खोजकर शामिल कराया जाएगा।

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बीजेपी चलाएगी वोटर जोड़ो अभियान

अभियान को लेकर पार्टी की जिलों में बैठकें 16, 17 व 18 को होंगी। विधान की बैठकें 19, 20 व 21 नवंबर को आयोजित की जाएंगी जबकि 22, 23 और 24 नवंबर को प्रदेश के हर बूथ पर विशेष अभियान चलेगा। महिला मोर्चा 28, 29 व 30 नवंबर को घर-घर जाकर महिलाओं को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाएगा जबकि युवा मोर्चा एक, दो व तीन दिसंबर को फर्स्ट टाइम वोटरों को जोड़ने की खास मुहिम चलाएगा। आगामी 13 दिसंबर को समीक्षा बैठकें होंगी। पूरे अभियान की प्रदेश मुख्यालय से मॉनीटरिंग होगी। सहकारिता विभाग के स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री जेपीएस राठौर ने पीपीटी के जरिए पूरे अभियान की रूपरेखा समझाई। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति वोटर बनने से वंचित न रहे।

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