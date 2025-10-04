यार सुनो, मैं जा रहा हूं...फांसी पर झूल गया प्रेमी; प्रेमिका ने फंदा काट उतारा लेकिन बचा नहीं पाई

22 वर्षीय कृष्णा एक शोरूम में काम करता था। 28 अगस्त को उसकी मां की हार्ट अटैक से मौत हो गई। जिसके अंतिम संस्कार के लिए उसने बेंगलुरु में काम करने वाले दोस्त से 10 हजार रुपए उधार लिए थे। तय सीमा पूरी होने के बाद वह पैसे वापस नहीं कर पाया। उधर, दोस्त लगातार पैसों की वापसी का दबाव बना रहा था।

यार सुनो, पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा है और दोस्त लगातार फोन कर रुपये मांग कर रहा है। मां के अंतिम संस्कार के लिए 10 हजार रुपये लिए थे। अब कुछ समझ नहीं आ रहा है, जा रहा हूं मैं सुसाइड करने...। यह कहकर प्रेमी ने फोन काट दिया। रोती-बिलखती प्रेमिका भागती हुई उसके घर पहुंची तो युवक फंदे से झूल रहा था। प्रेमिका ने किसी तरह फंदा काटा और प्रेमी को अस्पताल लेकर पहुंची लेकिन तब तक सांसें थम चुकी थीं।

यशोदा नगर के कुंज विहार पी ब्लॉक निवासी सुरेश चंद्र शुक्ला ने बताया कि संतान न होने पर उन्होंने रावतपुर गांव निवासी साली बबली से एक साल के बेटे कृष्णा शुक्ला को गोद लिया था। चकेरी के कृष्णा नगर स्थित एक शोरूम में 22 वर्षीय कृष्णा काम करता था। बीती 28 अगस्त को पत्नी पुष्पा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। जिसके अंतिम संस्कार के लिए बेटे ने बेंगलुरु में काम करने वाले दोस्त से 10 हजार रुपए उधार लिए थे। तय सीमा पूरी होने के बाद वह लगातार पैसों की वापसी का दबाव बना रहा था।

दशहरा के चलते गुरुवार शाम वह घर के बाहर थे। इस दौरान कृष्णा ने युवती को फोन कर अपना दर्द बयां किया, फिर दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फोन कटने के बाद बर्रा-2 में रहने वाली युवती जैसे-तैसे घर पहुंची और घटना की जानकारी सुरेश को दी। फिर फंदा काटकर आस-पास लोगों की मदद से पास के निजी अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टर ने कृष्णा को मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि दोस्त के पैसा वापस मांगने के दबाव में युवक ने फांसी लगाने की बात सामने आ रही है। मामले की जांच की जा रही है।